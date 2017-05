2017-05-03 20:03:00.0

Dasing Zwei Gruppen Jugendlicher schlägern am Bahnhof

Schüler aus Dasing und Aichach provozieren sich zunächst verbal, dann kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das hat Folgen

Zwei Gruppen Jugendlicher aus Dasing und Aichach sind am Dienstag am Dasinger Bahnhof aneinander geraten. Laut Polizei kam es dort gegen 20 Uhr zu einer größeren Schlägerei. Ein unbeteiligter Zeuge schilderte der Polizei, dass sich beide Gruppen verbal provozierten und es schließlich zu körperlichen Auseinandersetzungen kam. Am Ende mischten sich auch noch die Eltern eines Dasinger Schülers ein. Insgesamt gabe es sieben beteiligte Jugendliche. Gegen fünf Personen wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt, so die Polizei Friedberg. (AN)