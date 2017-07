2017-07-06 20:19:00.0

Aichach Zwei Jugendliche überfallen Geschäft in Aichach

Polizei fahndet nach den Tätern mit mehreren Streifen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Bis jetzt ist die Suche ergebnislos. Die Kripo ermittelt.

Ein Geschäft an der Schulstraße in Aichach ist am Donnerstag kurz nach 17 Uhr überfallen worden. Die Täter – zwei männliche Jugendliche – flüchteten nach Polizeiangaben ohne Beute. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Im Einsatz waren mehrere Streifen und ein Hubschrauber. Bislang wurden die Täter nicht gefasst.

Polizei fahndet nach den Tätern

Der Alarm ging bei der Polizei um 17.08 Uhr ein. Wie bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg zu erfahren war, haben zwei jugendliche Täter das Geschäft überfallen. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um ein Feinkostgeschäft. Die Polizei bestätigte das nicht. Ob die Täter etwas gefordert haben, und wenn ja, was, war nicht in Erfahrung zu bringen.

ANZEIGE

Die beiden jungen Männer waren laut Polizei vermummt. Eine nähere Beschreibung gibt es noch nicht. Einer der Täter soll etwa 1,90 Meter groß sein, der andere etwa 1,60 Meter. Bei dem Überfall soll nach Polizeiangaben ein Messer im Spiel gewesen sein. Verletzt wurde jedoch niemand. Die beiden Täter flohen ohne Beute. Der Ladenbesitzer verfolgte die Täter laut Polizei.

Bei der Fahndung waren neben der Aichacher Polizei auch Polizeikräfte aus Friedberg und Augsburg im Einsatz. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde auch aus der Luft im Aichacher Stadtgebiet nach den Tätern gesucht. Er zog aber gegen 18 Uhr ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (bac)