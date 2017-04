2017-04-28 13:20:00.0

Musik Zwei Lokalmatadoren eröffnen die Aichacher Sommersaison

Manufunktur und R’n’R Noise Explosion stehen im Canada im Aichacher Ortsteil Obermauerbach auf der Bühne.

Mit zwei Lokalmatadoren startet das Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) am Samstag, 29. April, gegen 20.15 Uhr in das Sommerprogramm. Die Band Manufunktur tritt im Double Feature mit R’n’R Noise Explosion im Ballroom auf.

Manufunktur verspricht eine Tour durch die Welt des Funky Stuff. Ob gefärbt mit Rock, Blues oder Soul – alles wird verarbeitet. Manufunktur sind: Wolfgang Schwarz (Schlagzeug), Stefan Mader (Percussion), Matthias „Hias“ Schröck (Bass), Gregor Holzapfel (Gitarre), Bernd Obst (Orgel, Keys, Piano), Wolfgang „Wolle“ Fent (Tenor-, Baritonsaxofon), Dustin Schanz (Alt-, Baritonsaxofon), Andy Turner (Trompete) sowie Gesang mit Klaus „Brugi“ Weber, Melanie Sprenger und Torsten Weiß.

ANZEIGE

Musik in kompakter Sechs-Mann-Besetzung

Eröffnet wird der Abend in kompakter Sechs-Mann-Besetzung von R’n’R Noise Explosion um Canada-Wirt Rainer Knauer. Sie spielen erdigen Sound der späten Siebziger, und Songs dürfen auch mal länger als drei Minuten dauern.

R‘n‘R Noise Explosion sind an diesem Abend: Rainer Knauer (Lead Vocals), Philipp Kraus (Lead, Rhythm Guitar), Roland Jakob (Lead, Rhythm Guitar, Vocals), Markus Drexel (Bass, Vocals), Miggal Miesl (Drums, Vocals), Stefan Stich (Saxofone, Vocals). Konzertbeginn ist gegen 20.15 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.