2017-06-01 20:33:00.0

Polizei Zwei Schülerinnen stürzen in Dachau vom Fahrrad

Die zehn und elf Jahre alten Mädchen fahren nah nebeneinander. Beide werden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Schülerinnen haben sich gegenseitig vom Fahrrad gestoßen, weil sie zu nah nebeneinander gefahren sind. Nach Angaben der Polizei waren die beiden zehn und elf Jahre alten Mädchen am Dienstagmorgen auf der Erich-Ollenhauer-Straße in Dachau unterwegs und stießen mit ihren Lenkern zusammen. Sie kamen schließlich leicht verletzt in ein Münchner Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand laut Polizei ein minimaler Sachschaden. (jasa)