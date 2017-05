2017-05-10 20:00:00.0

Polizei Zwei Verletzte bei Autounfall mit Linienbus

Ein Missverständnis im Straßenverkehr führt zu einer Kollision. Zwei Insassen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 39-jähriger Busfahrer fuhr am Dienstagabend mit dem Stadtbus auf der Friedensstraße in Dachau. An der Schleißheimer Straße wollte er rechts abbiegen. Dazu ordnete er sich mittig ein. Ein hinter ihm fahrender 24-jähriger Dachauer deutete dies laut Polizei falsch und wollte mit seinem Auto rechts überholen. In diesem Moment zog der Bus nach rechts und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Im voll besetzten Bus verletzten sich zwei Fahrgäste leicht. Sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Bus beläuft sich auf etwa 3000 Euro und am Auto auf circa 4000 Euro. (ull)