2018-02-07 20:42:00.0

Diebstahl Zweiter Einbruch bei Busfirma

Diesmal machen die Täter in Motzenhofen aber nur wenig Beute.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch bei einem Reisebusunternehmen am Gewerbering im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen eingebrochen. Es handelt sich laut Bericht der Polizei Aichach um den zweiten Einbruch innerhalb von vier Monaten bei dieser Firma. Die Täter hebelten zwischen 18.30 und 7.45 Uhr ein Fenster zum Bürogebäude auf. Drinnen durchsuchten die Unbekannten sämtliche Büros und stahlen aus einem Rollcontainer 100 Euro Wechselgeld. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Laut Polizei ist nicht bekannt, ob ein möglicher Zusammenhang zu dem Einbruch vom Oktober 2017 besteht. Damals hatten die Täter etwa 10000 Euro Bargeld erbeutet und rund 500 Euro Sachschaden angerichtet.

Bereits am Wochenende sind Unbekannte in den Kindergarten im Affinger Ortsteil Bergen eingebrochen. Die Täter öffneten laut Polizeiangaben ein ebenerdiges Fenster an der Nordseite des Kindergartens und stiegen in einen Büroraum des Gebäudes ein. Sie verschwanden laut Polizei vermutlich ohne Beute und ohne die Räume zu durchsuchen. Es gibt weder Sach- noch Diebstahlschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (jca)