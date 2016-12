2016-12-27 00:04:02.0

Futsal 90 Nachwuchsteams in Dasing am Start

Bei den Hallentagen des TSV sind ab Dienstag die Jugendfußballer in der Dreifachturnhalle gefordert. Neben der U15-Kreismeisterschaft stehen Turniere von den G- bis zu den A-Junioren an. Auch die Erwachsenen sind im Einsatz

17 Futsal-Hallenturniere veranstalten die Fußballer des TSV Dasing von Dienstag, 27. Dezember, bis Sonntag, 8. Januar. Insgesamt werden 90 Nachwuchsmannschaften in der Dasinger Dreifachturnhalle erwartet. Highlight sind die drei Qualifikationsturniere zur Endrunde der Landkreismeisterschaft der C-Jugend, die den Anfang machen sowie die Finalrunde am Samstag, 7. Januar.

Am Mittwoch, 28. Dezember, sind dann die U13-Junioren dran. Bei der D2 gehen der SC Fürstenfeldbruck, die SG Eurasburg/Rinnenthal, der TSV Schwaben Augsburg (Mädchen), die SG Ried/Ottmaring, die TaF Glonntal und der TSV Dasing ab 11 Uhr an den Start. Ab 16 Uhr werden die D1-Teams der SG Eurasburg/Rinnenthal, des TSV Friedberg, der DJK Lechhauen, der JFG Holzwinkel, der SG Hollenbach/Alsmoos in Gruppe A auflaufen. In der Gruppe B sind die JFG Lohwald, der SV Hammerschmiede, der SV Wulfertshausen, die JFG Schmuttertal und der TSV Dasing dabei.

Am Donnerstag, 29. Dezember, sind die E2-Youngster des SC Fürstenfeldbruck, des SV Wulfertshausen, des TSV Neusäß, des SV Hammerschmiede, der SF Friedberg (alle Gruppe A), der TSV Friedberg, der TSV Schwaben Augsburg (Mädchen), die DJK Lechhausen, der SV Mering und der TSV Dasing (alle Gruppe B) ab 11.30 Uhr gefordert.

Am Donnerstagabend ab 18 sind dann die B1-Junioren gefragt. Mit dabei sind die JFG Schmuttertal, der SV Mering, die SG Obergriesbach/Griesbeckerzell, der SC Fürstenfeldbruck, die SG Hollenbach/Alsmoos und der TSV Dasing. Abgeschlossen wird das sportliche Jahr am Freitag, 30. Dezember, mit dem Vorrundenturnier der Landkreismeisterschaft der Senioren ab 17.30 Uhr (eigener Bericht folgt).

Fortgesetzt werden die Hallentage dann am Montag, 2. Januar, mit den Turnieren der G-Junioren und der B2-Junioren. Am Dienstag, 3. Januar, findet das F2- und F1-Junioren-Turnier statt. Die A-Junioren stehen am Mittwoch, 4. Januar, auf dem Parkett und die C1-Junioren spielen am Donnerstag, 5. Januar.

Am Freitagabend, 6. Januar, wird der traditionelle Vereine- und Firmen-Cup ausgetragen. Den Abschluss der Dasinger Hallentage bildet am Samstag, 8. Januar, das Turnier der E1-Junioren. (r.r)