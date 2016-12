2016-12-14 17:05:09.0

Futsal A-Junioren suchen den Kreismeister

Bei der Finalrunde der U19-Hallenmeisterschaft gibt es keinen klaren Favoriten. Der BC Aichach tritt Zuhause gegen fünf Teams aus dem Landkreissüden an. Von Reinhold Rummel

Der Futsal-Ball rollt am Wochenende fast pausenlos in den Sporthallen des Wittelsbacher Landes. Die Nachwuchsmannschaften der Altersklassen der A-Junioren, B-Junioren und D-Junioren sind bei den Landkreismeisterschaften gefordert. Während der U13- und U17-Nachwuchs am Samstag und Sonntag bei den Vorrunden die Finalrundenteilnehmer ermittelt, treten die U19-Junioren am Samstag zur Endrunde in der Aichacher Vierfachturnhalle am Gymnasium an.

A-Junioren Spiel- und Turnierleiter Helmut Brandmayr erwartet dabei „packende und spannende Finalspiele.“ Schon in der Vorrunde zeigte er sich angetan von der sportlichen Entwicklung im Futsal. „Die Mannschaften mit ihren Betreuern und Trainern haben das neue Regelwerk gut angenommen und es macht Freude, die jungen Fußballer in der Halle mit ihren technischen Fähigkeiten zu sehen.“ Er selbst muss bei der Finalrunde allerdings passen – seine Geburtstagsfeier im Kreise der Familie hat am Samstag den Vorzug vor dem Fußball. Dafür wird Kreisjugendleiter Oskar Dankesreiter in die Presche springen und Brandmayr vertreten. Am Samstag wird bei der Finalrunde nach dem Modus Jeder gegen Jeden angetreten. „Das hat sich schon in der Vorrunde bewährt“ so Brandmayr. Außerdem sei das der klassische Futsalturniermodus.

B-und D-Junioren suchen Finalteilnehmer

15 Spiele stehen auf dem Programm, bis um circa 23 Uhr wird der Landkreismeister feststehen. Als Titelverteidiger geht der Kissinger SC, der sich im vergangenen Jahr mit 4:0 gegen den TSV Friedberg durchsetzte, erneut versuchen, den Kreistitel zu erringen. „Einen echten Favoriten gibt es nicht, aber man hat in der Vorrunde schon gesehen, dass viele mit dem Spielgerät umgehen können“, so Brandmayr.

Mit dabei ist auch der BC Aichach, der sich erst in letzter Minute durch einen 5:4-Erfolg gegen den TSV Friedberg das Finalticket sicherte.

B-Junioren In der Friedberger Sporthalle findet die Vorrunde der U17-Junioren statt. Die Endrundenteilnehmer werden in drei Vorrunden ermittelt. Mit dabei sind unter anderem der FC Affing, der VfL Ecknach, der SV Obergriesbach, der TSV Aindling, die SG Hollenbach/Petersdorf und die SG Oberbernbach. Titelverteidiger ist der FC Stätzling, den den SV Mering im Vorjahr mit 4:0 schlug.

D-Junioren Bereits am Samstagmorgen werden die U13-Junioren in drei Vorrundenturnieren ihre Finalteilnehmer ermitteln. Unter anderem dabei sind SG Hollenbach/Petersdorf, BC Aichach, SG Klingen, BC Adelzhausen, VfL Ecknach, FC Affing, SG Inchenhofen/Oberbernbach und der TSV Aindling. Titelverteidiger ist der FC Stätlzing, der im vergangenen Jahr die SG Hollenbach mit 4:2 bezwingen konnte.

Kreismeisterschaften der Jugend

A-Junioren

Endrunde Aichach (Samstag, 17. Dezember, Gymnasium Aichach)

Teams BC Aichach, SV Mering, TSV Dasing, SG Wulfertshausen/SF Friedberg, FC Stätzling, Kissinger SC (ab 19.15 Uhr)

B-Junioren

Vorrunde Friedberg (Sonntag, 18. Dezember, TSV-Halle ab 10 Uhr)

Gruppe A FC Affing, FC Stätzling, TSV Dasing, TSV Merching, VfL Ecknach

Gruppe B SG Ried, SG Wulfertshausen, Kissinger SC, SG Obergriesbach/Griesbeckerzell, TSV Friedberg.

Gruppe C SG Oberbernbach/Inchenhofen, SG Hollenbach/Petersdorf, SV Mering, SV Steingriff, TSV Aindling.

Endrunde Friedberg (Sonntag, 8. Januar, TSV-Sporthalle)

D-Junioren

Vorrunde Aichach (Samstag, 17. Dezember, Gymnasium Aichach)

Gruppe A SG Hollenbach, BC Aichach, SV Wulfertshausen, SG Klingen, SG Rinnenthal, TSV Dasing (ab 9 Uhr).

Gruppe B BC Adelzhausen, VfL Ecknach, TSV Friedberg, Kissinger SC, SF Friedberg, FC Affing (ab 12.25 Uhr).

Gruppe C SG Ried, SG Inchenhofen/Oberbernbach, FC Stätzling, SV Mering, TSV Aindling, TSV Merching (ab 15.50 Uhr).

Endrunde Aichach (Samstag, 28. Januar, Gymnasium)