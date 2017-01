2017-01-13 00:03:07.0

WahlAichacher Nachrichten AN-Sportler 2016: Alex Eberlein ist oben auf

Bei der Abstimmung der Von Sebastian Richly

Die Entscheidung ist gefallen: Basketballer Alex Eberlein steht als AN-Sportler des Jahres 2016 fest. „Cool, das freut mich total“, so gelassen nahm der 26-Jährige am Donnerstagmittag die Glückwünsche der Aichacher Nachrichten entgegen.

Erste Gratulantin war seine Schwester: „Sie hat es auf Facebook gesehen und mir sofort Bescheid gegeben“, schildert Eberlein den Moment des Triumphes. Mit großen Erwartungen ging der Korbjäger des TSV Aichach nicht ins Rennen, erst als er am Dienstag vom Zwischenstand erfuhr, wusste er um seine Chance: „Ich habe gesehen, dass ich vorne liege und gehofft, unter die besten Drei zu kommen.“ Eberlein siegte bei der Abstimmung zum Sportler des Jahres mit großem Vorsprung. 57 Prozent der insgesamt rund 15000 Stimmen fielen auf den Lehramtsstudenten, der kräftig die Werbetrommel rührte. Freunde, Teamkollegen sowie Familienmitglieder wurden umgehend nach der Nominierung über die Wahl informiert. Selbst im Basketballtraining war die Sportlerwahl Thema: „Die Jungs haben den Artikel auf Facebook geteilt und selbst für mich im Freundeskreis geworben.“

Die Unterstützung hat sich gelohnt. Abgestimmt wurde auf drei Kanälen, um Betrug zu erschweren. Die Stimmen per SMS, Telefon und Internet ergaben jeweils ein Drittel des Gesamtergebnisses. Verdient hätte die Auszeichnung jeder der Kandidaten gehabt, die sich zuvor bei den elf Monatswahlen durchgesetzt hatten. Diesmal konnte es aber nur einen geben. Auf allen drei Kanälen lag der Basketballer am Ende vorne. Online fielen 44 Prozent der insgesamt mehr als 10 000 Stimmen auf den 26-Jährigen. Bei der SMS-Abstimmung kam er auf 52 und am Telefon sogar auf 76 Prozent. Der Aichacher folgt auf Kartfahrer Leon Ehleider, der im Jahr zuvor die Wahl für sich entschieden hatte.

Josef Weber und Paula Schapfl auf Platz zwei und drei

Auch wenn der Vorsprung am Ende groß war – jeder der elf Sportler aus der Region hatte im vergangenen Jahr in seiner Sportart Besonderes geleistet. Die Leser honorierten das. Auf Platz zwei landete Triathlet Josef Weber. Der 56-Jährige lieferte sich mit Eberlein bei der Online-Abstimmung ein enges Rennen um Platz eins. Auch bei den Stimmen, die per SMS abgegeben wurden, fehlte nicht viel für die Spitzenposition. Die Dritte im Bunde ist die jüngste Kandidatin. Die zehnjährige Paula Schapfl erreichte sechs Prozent der Gesamtstimmen. Die Schützin aus Todtenweis darf sich über Platz drei freuen. Viel Zeit, sich zu freuen, hat Alex Eberlein übrigens nicht. Am Sonntag beginnt für die Basketballer des TSV Aichach die Rückrunde in der Bezirksliga. Nach dem Abstieg hat Eberlein nur ein Ziel: „Möglichst schnell wieder aufsteigen.“ Dazu will der punktbeste Spieler der Liga wieder viele Körbe beisteuern.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Auch 2017 werden die Aichacher Nachrichten einen AN-Sportler des Jahres küren. Anfang Februar werden die drei Kandidaten für die Monatswahl Januar bekannt gegeben.