2017-12-09 00:02:08.0

Ringen Abschiedskampf

TSV Aichach heute in Westendorf

Die Landesliga-Geschichte des TSV Aichach endete heute im Allgäu – zumindest vorerst. Am letzten Kampftag der Landesliga Süd treten die Aichacher Ringer gegen die zweite Mannschaft des Bundesligavereins TSV Westendorf an. Der zweite Platz der Tabelle ist immer noch heiß umkämpft, da Kempten und Westendorf mit je acht Siegen gleichauf sind.

Für Aichach zählt dagegen die individuelle Leistung und sportliche Herausforderung. Die Möglichkeit, das Zünglein an der Waage beim Punkteverhältnis zu sein, gibt sicher noch einmal die nötige Motivation um die volle Leistung abzurufen.

ANZEIGE

Am eigenen Schicksal wird das heutige Ergebnis aber nichts ändern: Die Wittelsbacher Staffel steht auf einem Abstiegsplatz und verabschiedet sich heute aus der Landesliga. In der nächsten Saison tritt der TSV dann in der Gruppenoberliga an. (mofi)