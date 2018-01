2018-01-09 01:55:00.0

Sportler des Jahres Abstimmung: Wer jubelt am Donnerstag?

Bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres geht es eng zu. Vor wenigen Tagen war Clara Birzl noch auf Platz vier, jetzt liegt sie hauchdünn vorne. Noch ist aber nichts entschieden. Von Sebastian Richly

Die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2017 bewegt unsere Leser und Internetnutzer. Allein online wurden bereits mehr als 14000 Stimmen abgegeben. Dafür vielen Dank. Aber auch am Telefon und per SMS sind schon viele Stimmen eingegangen. Die Spannung steigt, denn die Abstimmung endet am Donnerstag um 12 Uhr.

Noch ist keine Entscheidung über den Sieg gefallen. Beim Internet-Voting lag Fußballer Serhat Örnek am Montagabend zwar vorne, aber im Gesamtklassement ist der Fußballer nur noch Zweiter. Neue Führende ist Tischtennisspielerin Clara Birzl. Sie lag beim Zwischenstand vergangene Woche noch auf Rang vier. Das liegt daran, dass unsere Leser über die drei Kanäle Internet, Telefon und SMS abstimmen können. Alle drei Kanäle werden unabhängig voneinander ausgewertet. Jeder Kanal ergibt ein Drittel für das Gesamtergebnis. Durch diese Auswertungsmethode soll Betrug verhindert werden.

Sportler des Jahres: Online, Telefon und SMS zählen gleichberechtigt

Örnek kam zwar gestern im Internet auf 50 Prozent der Stimmen, er erhielt bisher aber nur 16 Prozent der Telefonanrufe und rund vier Prozent der SMS-Stimmen. Er liegt damit aktuell auf dem Silberplatz. Auf Platz drei folgt derzeit Tischtennisspieler Lucas Held. Er kommt bei der Internetabstimmung auf lediglich einen Prozent. Beim SMS-Voting liegt er aber mit 62 Prozent der Stimmen weit vor der Konkurrenz.

Dennoch führt insgesamt Clara Birzl im Voting knapp. Mehr als 50 Prozent der bisherigen Telefon-Stimmen konnte die Kühbacherin für sich verbuchen. Sie belegt aktuell im Internet Platz zwei mit fast 4000 Stimmen und liegt bei der SMS-Abstimmung auf Platz drei. Auch hinter dem Spitzentrio geht es äußerst eng zu. Insgesamt sind die Kandidaten eng beieinander. Das sind die Kandidaten

Noch bis Donnerstag können Sie abstimmen

Bis Donnerstag Mittag kann sich deshalb noch einiges tun. So können beispielsweise wenige Anrufe oder ein paar SMS den neun Sportlern schon wieder ein paar Prozentpunkte mehr bescheren. Rund 800 Stimmen gingen bis gestern Abend über Telefon und SMS ein.

Unabhängig davon wie die Abstimmung endet – eines steht bereits fest: Gewinner sind die neun Monatssieger alle jetzt schon. Sie haben im vergangenen Jahr mit besonderen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt können sie sich noch die Krone aufsetzen und Sportler des Jahres 2017 der Aichacher Nachrichten werden. Gesucht wird der Nachfolger von Alex Eberlein. Der Basketballer hatte 2016 die Wahl für sich entschieden.

Wer wird Sportler des Jahres? Die treffsichere Eisstockschützin Jessica Gamböck gewann im Januar die Wahl. Foto: Sebastian Richly

So stimmen Sie ab!

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des Jahres 2017 wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 11. Januar, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Kanäle werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei gleichwertigen Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

01375/80 80 54-01 für Gamböck

01375/80 80 54-02 für Held

01375/80 80 54-03 für Bscheider

01375/80 80 54-04 für Birzl

01375/80 80 54-05 für Limmer

01375/80 80 54-06 für Cronauer

01375/80 80 54-07 für Wörmann

01375/80 80 54-08 für Langer

01375/80 80 54-09 für Örnek

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Gamböck

Zeitung AN 02 für Held

Zeitung AN 03 für Bscheider

Zeitung AN 04 für Birzl

Zeitung AN 05 für Limmer

Zeitung AN 06 für Cronauer

Zeitung AN 07 für Wörmann

Zeitung AN 08 für Langer

Zeitung AN 09 für Örnek

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch im Internet abgeben unter

www.aichacher-nachrichten.de/an-sportlerwahl

Vorschaubild klicken, dann das Foto des favorisierten Sportlers, die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken.