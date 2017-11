2017-11-04 17:07:00.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhausen beim Aufsteiger

BCA zu Gast in Offingen.

Vor einer äußerst kniffligen Aufgabe stehen die Fußballer des BC Adelzhausen am Sonntag ab 14 Uhr beim TSV Offingen. Beide Teams sind Tabellennachbarn, doch zuletzt befand sich der TSV stark im Aufwind mit drei Siegen am Stück.

Auch für den BC Adelzhausen verlief der Doppelspieltag mit zwei Siegen nach Wunsch. Doch wer die beiden BCA-Spiele gesehen hat, der weiß, dass die Elf vom Römerweg zwei Mal nicht die bessere Mannschaft war. Allzweckwaffe Michael Albustin merkt aber an: „In wichtigen Spielen dürfen es auch mal dreckige Punkte sein. Irgendwann muss aber wieder mehr System und Linie ins Spiel.“ Zwei Mal war das Glück auf BCA-Seite. „Einfach nur hoch- und weitspielen ist auf Dauer zu einfach und durchschaubar. Zu langen Bällen gehört ein Plan und viel Bewegung“, sagt Albustin, der zuletzt einer der spielstärksten BCA-Akteure war.

Gegen Offingen muss sich das Team steigern, will man vor dem Aufsteiger bleiben. Die Stärke des TSV liegt in der Defensive, man kassierte erst 23 Gegentore. Allerdings hakt es offensiv mit nur 17 Treffern. Der BCA müsste aus dem Hinspiel gewarnt sein, als man nur durch viel Glück in der Schlussminute noch zu einem 2:2 kam. Personell kann Spielertrainer Peter Eggle wieder auf Christoph Stöttner und Michael Dumbs zurückgreifen. Fehlen werden dagegen Michael Leicht und Elias Maurer (beide Oberschenkelzerrung) sowie Thomas Grimmer (Urlaub).