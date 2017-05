2017-05-04 16:28:00.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhausen bekommt keinen Fuß auf den Boden

Beim Aufstiegsanwärter Bubesheim gibt es für den BCA nichts zu holen. Nach einer schwachen Anfangsphase hängen bereits früh die Köpfe. SC-Stürmer Esse Akpaloo wird zum Albtraum für die Gäste-Defensive. Von Sebastian Richly

„Wir fahren nicht dorthin, um uns abschlachten zu lassen“, gab sich Jürgen Dumbs, Abteilungsleiter beim BC Adelzhausen vor der Partie beim SC Bubesheim kämpferisch. Doch bei der deutlichen 1:5-Niederlage passierte genau das, was man im BCA-Lager unbedingt vermeiden wollte. „Locker und befreit“ sollte die Elf vom Römerweg aufspielen. Das gelang an diesem Tag nur dem SC. Einen Sahnetag erwischte dabei Stürmer Esse Akpaloo, der ganze vier Mal für die Hausherren traf.

Die Gastgeber übernahmen von Anfang an das Kommando und gingen mit der dritten Möglichkeit früh durch einen Kopfball von Akpaloo in Führung. Die Adelzhauser Offensivabteilung um Torjäger Dominik Müller rannte sich immer wieder in der stabilen Viererkette der Bubesheimer fest. Auf der anderen Seite stellten die blitzschnellen Konter der Gastgeber den BCA vor Probleme. Einen Schlenzer von Axel Schnell konnte BCA-Torwart Michael Fottner noch aus dem Giebel lenken. Drei Minuten später schob Schnell die Kugel aber aus 14 Metern flach ein. Auch die Gäste kamen zu Chancen. Nach einer Bilderbuchkombination landete der Ball bei Dominik Müller, doch SCB-Torwart Markus Bader hatte den Braten gerochen (24.). Bei Bubesheim lief an diesem Tag dagegen alles. Nach einem Freistoß legte Waldemar Schaab den Ball mit der Stirn ab auf Akpaloo und der drückte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor (40.).

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der nächste Treffer nicht lange auf sich warten. Vier Mann flogen an einer Hereingabe von Emre Cevik vorbei und über Umwege und den Pfosten landete das Spielgerät bei Akpaloo, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Erst danach durften auch die Gäste jubeln. Müller sorgte für eine Resultatkorrektur (51.). Zu mehr reichte es für den BCA aber nicht mehr. Im Gegenteil: Akpaloo ließ Fottner nach einem Konter keine Chance und machte seinen persönlichen Viererpack voll.

Während sich die Hausherren nach dem Spiel von den eigenen Fans feiern ließen, waren die BCA-Spieler schon zur Halbzeit bedröppelt. Nicht besser ging es Abteilungsleiter Jürgen Dumbs: „Wir haben vor allem die Anfangsphase verschlafen. Ein paar Spieler sind erst kurz vor Anpfiff in Bubesheim angekommen, das soll aber keine Ausrede sein.“ Denn die Niederlage war in jeder Hinsicht verdient. Lediglich in der zweiten Halbzeit zeigte die Elf vom Römerweg Gegenwehr. „Bei uns ist etwas die Luft raus. Wie schon gegen Wörnitzstein hat der letzte Einsatz gefehlt. Der Gegner wollte den Sieg einfach mehr“, so Dumbs, der hinzufügte: „Verlieren gegen so eine Mannschaft ist keine Schande, aber wir hatten uns mehr vorgenommen.“ (mit ica)

BCA Adelzhausen M. Fottner (Tor), Götz, Stöttner, Brysch, Kistler, Schuch, Schulz (ab 74. Kügle), M. Dumbs (ab 64. Vennemann), Mahl, Müller, Kinzel.

Tore 1:0 Akpaloo (9.), 2:0 Schnell (20.), 3:0 Akpaloo (41.), 4:0 Akpaloo (49.), 4:1 Müller (51.), 5:1 Akpaloo (78.) Schiedsrichter Demiray (Heimertingen) Zuschauer 160.