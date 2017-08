2017-08-12 16:19:00.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhausen kann auf Aufholjagd verzichten

In Horgau bekommt es der BCA mit dem Toptorjäger der Liga zu tun.

Nach zwei Spieltagen hat der BC Adelzhausen in der Bezirksliga Nord schon zwei wahre Fußballkrimis hinter sich. Zweimal geriet man mit 0:2 in Rückstand, um sich in der Endphase jeweils noch ein Unentschieden zu erkämpfen. Dies soll sich am Sonntag ändern, wenn man ab 15 Uhr beim Aufsteiger FC Horgau zu Gast ist und auf den ersten Sieg der neuen Saison hofft.

BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs beschreibt die Situation: „Sollten wir in Horgau gewinnen, wäre unser Saisonstart durchaus geglückt. Bei einer Niederlage müssen wir aufpassen, dass wir nicht von Anfang an hinten rein rutschen.“ Beim BCA wollte man in den ersten drei Begegnungen eigentlich ordentlich punkten, die Gegner schienen auf dem Papier mit Wörnitzstein und den Aufsteigern Offingen und Horgau machbar zu sein. Doch dass der Klassenerhalt heuer deutlich schwerer zu erreichen sein wird als im vergangenen Jahr, konnte man an der Qualität der bisherigen Gegner erkennen. „Offingen hatte vergangene Woche einen starken Auftritt bei uns. Da sind wir gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen“, weiß Dumbs. Nach katastrophaler erster Halbzeit lag man zur Pause aussichtslos mit 0:2 zurück. Doch nach dem Seitenwechsel ging ein Ruck durch die Mannschaft und die Körpersprache war eine komplett andere. So kam man erneut zum verdienten Ausgleich am Schluss. „Die Moral und Fitness der Mannschaft stimmen, aber einen Rückstand werden wir nicht immer aufholen“, macht sich Dumbs nichts vor. Darum sei es umso wichtiger, die Fehler in der Defensive abzustellen, welche immer wieder zu leichten Gegentoren führen. Und vorne sollte man deutlich effektiver werden, um auch einmal selbst in Führung zu gehen. Das würde das Adelzhauser Spiel deutlich vereinfachen.

Aufsteiger FC Horgau, ließ am Dienstag mit einem 3:3 in Hollenbach aufhorchen. Dabei waren die „Kleeblätter“ aus dem Landkreis Augsburg das bessere Team. Besonders aufpassen muss der BCA auf Torjäger Fabian Tögel, der vergangene Spielzeit 18 Mal traf und auch eine Liga höher schon wieder drei Treffer verbucht hat. Die Elf vom Römerweg darf sich auf einen ungemütlichen und spielerisch guten Gegner einstellen. Schon im Vorjahr zeigten die Horgauer eine geschlossene Mannschaftsleistung. (jüd)