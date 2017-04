2017-04-22 11:03:00.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhausen legt jetzt den Vorwärtsgang ein

Nach Klassenerhalt kann BCA befreit aufspielen. Schlägt das beste Sturmduo der Liga auch gegen Wörnitzstein zu?

Nur noch viermal muss der BC Adelzhausen in dieser Saison ran. Dreimal darf man dabei Zuhause antreten, so auch am Sonntag um 15 Uhr, wenn der SV Wörnitzstein-Berg zu Gast ist.

BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs kann zufrieden sein: „Die Saison ist sportlich absolut nach Wunsch verlaufen.“ Die gesamte Spielzeit über hat der BCA nie mit den Abstiegsrängen zu tun gehabt und vergangene Woche wurde nun auch rechnerisch der Klassenerhalt durch einen 4:1-Sieg beim SSV Glött erreicht. „Da haben wir trotz unserer personellen Misere wieder ein richtig gutes Spiel gemacht“, so Dumbs. Die Mannschaft habe sich auch durch zahlreiche Verletzungen nie aus der Bahn bringen lassen, und nach der Winterpause habe das Trainergespann durch taktisch clevere Umstellungen das Nötige getan, um weiter erfolgreich zu sein. „Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Wir haben nicht groß gejammert, sondern die Ausfälle einfach durch noch größeren Einsatz kompensiert“, weiß Dumbs.

Nun gelte es, in den verbleibenden Spielen eine möglichst gute Platzierung zu erreichen. Aktuell steht man auf Platz sieben, nur drei Punkte hinter Platz fünf. „Ich hoffe, die Mannschaft motiviert sich die letzten Spiele nochmals, um das Maximale zu erreichen“, so Dumbs. Den Anfang soll dabei ein Heimsieg gegen den stark abstiegsgefährdeten SV Wörnitzstein-Berg machen.

Der Gegner aus Donauwörth steht aktuell auf Relegationsplatz 13, nur zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz und bereits sieben Punkte hinter einem Nichtabstiegsrang. Das Team um Spielertrainer Volkan Cantürk benötigt dringend Punkte. Offensiv gelangen dem SV erst 30 Treffer, und defensiv kassierte man bereits 67 Gegentore. Dies könnte für das ligaweit torgefährlichste Sturmduo Dominik Müller (21 Tore) und Sebastian Kinzel (14 Tore) ein gefundenes Fressen sein, zusammen haben beide fünf Tore mehr erzielt als der Gegner insgesamt. Personell kann BCA-Coach Andreas Brysch wieder auf die Mannschaft der Vorwoche zurückgreifen. (jüd)