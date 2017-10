2017-10-28 09:44:00.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhausen mit Sechs-Punkte-Spiel

Mit einem Sieg gegen Wörnitzstein kann sich BCA Luft verschaffen.

Vor entscheidenden Wochen steht der BC Adelzhausen bis zur Winterpause in der Bezirksliga Nord. Sechs Partien sind noch zu absolvieren, fünf davon gegen Teams aus der Abstiegsregion. Eine zweistellige Punkteausbeute sollte das Ziel des BCA sein, um den Grundstein für den Klassenerhalt zu legen. Am Sonntag geht es nun am Römerweg gegen den SV Wörnitzstein-Berg (Anstoß 14 Uhr).

Die Bezirksliga Nord spaltet sich in zwei Gruppen auf. Die Plätze eins bis fünf enteilen vorne und spielen die Aufstiegsplätze aus, und ab Platz sechs wird um den Klassenverbleib gezittert. Auch der BC Adelzhausen befindet sich mit Platz elf und 16 Punkten mittendrin im Abstiegskampf, nur drei Punkte steht man vor dem Relegationsplatz. Die erwartet schwierige Saison ist für die Elf vom Römerweg eingetreten. Das weiß auch Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. „Die Spiele bis zum Winter sind jetzt entscheidend. Wenn wir da ordentlich punkten, können wir uns absetzen.“ Doch damit dieser Wunsch Realität werden kann, gilt es zunächst von Spiel zu Spiel zu schauen.

Gegner Wörnitzstein kämpfte sich nach schwachem Saisonstart nach vorne. Allerdings warten die Gäste seit vier Spieltagen auf einen Sieg, immerhin trotzten sie dem Tabellenführer aus Gersthofen einen Punkt ab (3:3). „Wir wissen aus dem Hinspiel, dass sie nach vorne ihre Qualitäten haben. Aber hinten sind sie auch anfällig“, so Dumbs. Abstellen will der BCA die individuellen Fehler in der Defensive, die zuletzt gegen das Spitzenteam aus Neuburg die Punkte kosteten (Endstand 2:4). „In diesem Sechs-Punkte-Spiel möchte ich sehen, dass wir von Anfang an konzentriert und zweikampfstark auftreten“, sagt der BCA-Fußballchef.

Personell kann Spielertrainer Peter Eggle diesmal nicht aus dem Vollen schöpfen. Mit Michael Leicht (Oberschenkelzerrung), Thomas Grimmer, Christoph Stöttner und Michael Dumbs (alle im Urlaub) fehlen vier Akteure. Dafür kehrt Elias Maurer ins BCA-Team zurück. (jüd)