2017-07-25 07:24:00.0

AN-Check Adelzhausen nach dem Aderlass

Mit einer Reihe von weitgehend unbeschriebenen Blättern sollen beim Bezirksligisten die drei Abgänge Andreas Brysch, Sebastian Kinzel und Tobias Schulz kompensiert werden. Von Johann Eibl

Man könnte durchaus vom Beginn einer neuen Ära sprechen. Denn nicht länger werden bei den Fußballern am Römerweg in Adelzhausen Andreas Brysch und Sebastian Kinzel vorneweg marschieren. Dieses Duo hat sich bekanntlich in Richtung TSV Pöttmes (Kreisliga) verabschiedet. Nun lautet die große Frage: Wie schlägt sich der Fußball-Bezirksligist ohne den Spielertrainer, der dem BCA vor zwei Jahren zum Aufstieg verhalf, und ohne Torjäger und Spielgestalter Kinzel, der in zwei Runden auf insgesamt 41 Treffer kam?

Hin & Weg

Die Liste der Abgänge umfasst nur drei Namen. Neben Andreas Brysch und Sebastian Kinzel hat sich lediglich noch Tobias Schulz verabschiedet. Der Mann, der in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 50-mal in der Bezirksliga zum Einsatz kam, wechselt zum TSV Nandlstadt. Somit muss man auch in diesem Fall von einem echten sportlichen Verlust reden. Der Kader hat daneben auch eine umfangreiche Blutauffrischung erfahren. Sieben neue Spieler wurden engagiert: Maximilian Senger, Jean-Pierre Kehr (beide Königsbrunn), Stefan Asam (Kissinger SC), Michael Leicht (FC Stätzling), Adrian Postolica (SF Dornstadt), Peter Eggle (Bubesheim) und Konstantin Miesl (Mauerbach). Mit einer Ausnahme bislang weitgehend unbeschriebene Blätter. Peter Eggle, 25, dagegen darf man von seiner Zeit beim SC Bubesheim her als gestandenen Bezirksligakicker einstufen. Schließlich war der Defensivmann in dieser Klasse bereits 75-mal aktiv.

Glücks- und Sorgenkinder

Was wäre der BC Adelzhausen ohne Dominik Müller? 24, 21, 29 – das war seine Trefferbilanz in den vergangenen drei Spielzeiten. Diese Zahlen belegen die Klasse des Stürmers, der mit seinen 26 Lenzen durchaus in der Lage ist, noch einige Jahre groß aufzutrumpfen. Ein Schienbeinbruch hat Torhüter Jürgen Dumbs für Monate außer Gefecht gesetzt. Was rein sportlich gesehen, vom Team halbwegs zu verkraften war. Denn der 32-jährige Keeper, der zudem als Abteilungsleiter fungiert, wollte in der neuen Runde ohnehin kürzer treten.

Start & Ziel

Beim SV Wörnitzstein-Berg eröffnet der BC Adelzhausen am kommenden Sonntag die neue Saison. Eine Woche später kommt Offingen an die Autobahn und dann geht die Fahrt nach Horgau. Das Startprogramm hätte schlimmer ausfallen können. Denn der SV hatte vergangene Runde durchaus Probleme, Offingen wie Horgau sind Neulinge. Gelingt der Start, könnte der Weg zu weiteren Erfolgen geebnet sein.

Team & Chef

Mit einem spielenden Trainer-Gespann geht Adelzhausen in die Saison. Peter Eggle, aus Bubesheim gekommen, ist Chef-Coach und Adrian Postolica sein Assistent. Der bisherige Co-Trainer Andy Dumbs hat aufgehört. Abteilungsleiter Jürgen Dumbs freut sich: „Wir haben eine tolle Lösung gefunden.“ Peter Eggle war spielender Co-Trainer beim Ligakonkurrenten SC Bubesheim. Adrian Postolica, 26, kam aus der zweiten rumänischen Liga und spielte zuletzt bei seinem Heimatverein SF Dornstadt (Baden-Württemberg) in der Kreisliga A. Beide kennen sich aus der gemeinsamen Landesliga-Zeit beim SSV Ulm.

Test & Taktik

Die jüngste 1:2-Niederlage im Test beim BC Aichach passt gewiss nicht ins Konzept. Das 4:0 zuvor gegen die DJK Langenmosen entsprach schon eher den Erwartungen. Zwei Jahre lang war Sebastian Kinzel eine feste Größe. Ein Fußballer seiner Klasse kann man nicht 1:1 ersetzen. Erst im Laufe der Saison wird sich zeigen, auf welche Schultern seine Aktivitäten nun verteilt werden.

Prognose

Wie verkraftet der BCA den enormen Umbruch? Das wird die entscheidende Frage sein. Jürgen Dumbs hält auch im dritten Bezirksliga-Jahr den Ball bewusst flach. Erneut soll der Klassenerhalt möglichst früh unter Dach und Fach geschafft werden. „Auch wenn mit Brysch, Kinzel und Schulz drei richtig gute Kicker wegfallen, bin ich mir sicher, dass unser Kader wieder gut genug ist, um in der Bezirksliga zu bestehen“, sagt der Fußballchef.