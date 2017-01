2017-01-13 00:03:52.0

Jahreshauptversammlung Adelzhausen plant die Zukunft

Manche Abteilungen des BCA blicken mit Sorge ins neue Jahr

Bei der Jahreshauptversammlung ging es beim BC Adelzhausen um die Zukunft.

Die zweite Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft in der B-Klasse und stieg auf. Nicht weniger erfolgreich war die erste Mannschaft, die nach dem Aufstieg den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffte. Aktuell liegt der BCA auf Platz sieben. Die Zweite belegt den letzten Platz in der A-Klasse. Abteilungsleiter Jürgen Dumbs ging auf die neue Saison ein. Trainer Andreas Brysch wechselt zum TSV Pöttmes (wir berichteten), Co-Trainer Andy Dumbs hört auf und auch André Straßer, Trainer der Zweiten, steht nicht mehr zur Verfügung. So sucht der BCA nach einem Trainerteam.

Jugendleiter Thomas Huber freut sich über 89 aktive Jugendspielern. In der A-Jugend geht mittlerweile eine Spielgemeinschaft mit Sielenbach, Mauerbach und Klingen an den Start. In der B- und C-Jugend umfasst die Spielgemeinschaft den TSV Sielenbach. Die Spielgemeinschaften funktionieren laut Huber sehr gut. Mit Michael Oswald absolvierte ein junger BCA-Spieler die Ausbildung zum DFB-Juniorcoach.

Nicht wie gewünscht verlief das Sportjahr für die AH. Nach dem Wechsel in die Augsburger Gruppe enttäuschte das Team. Leiter Franz Fottner kündigte an, aufgrund der wenigen Partien, die dort anstehen, in die Dachauer Gruppe zurückzukehren. Etwas besorgt blickte er auf die Entwicklung bei den AH-Mannschaften in der Region: Am ostschwäbischen Pokal nahmen lediglich fünf Teams teil.

Auf Asphalt wurde durch den achten Platz das Saisonziel erreicht, auf Eis stiegen die Stockschützen aus der Bezirksliga ab. Abteilungsleiter Hans Pletzer bemängelte den fehlenden Nachwuchs.

In Abwesenheit von Leiterin Monique Meisenberger informierte Ulrike Goldstein über das sportliche Programm. Von Step-Aerobic bis Kinderturnen. Eine Radtour wurde organisiert und die Adventsfeier der Senioren ausgerichtet.

Chef Armin Seidel wurde von Lorenz Braun vertreten. Egal ob Skifahrten, Skikurs, Läufe oder Bergtouren, die Beteiligung sei weiterhin sehr hoch..

Hans Lichtenstern erfährt mit der Breitensportgruppe großen Zuspruch. An den Übungsabenden nahmen im Schnitt 14 Personen teil. Von Gymnastik über bis hin zu Ballsportarten. Im Juli plant die Abteilung, ein Beachvolleyball-Turnier zum 25-jährigen Bestehen auszurichten. (jüd)