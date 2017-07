2017-07-03 05:41:00.0

Fußball-Testspiele Adelzhausen rennt nur hinterher

BCA gegen Haunstetten in der Offensive zu harmlos. Hollenbach nutzt erneut seine vielen Torchancen nicht. Ecknach zeigt sich gegen Kissing schon in guter Frühform.

Noch knapp einen Monat haben die drei Bezirksligisten BC Adelzhausen, TSV Hollenbach und VfL Ecknach Zeit, um sich für die kommende Spielzeit fit zu machen. Am Wochenende wurde wieder getestet, für den Aufsteiger aus Ecknach war es der erste Härtetest gegen den Landesligaabsteiger aus Kissing. Hollenbach und Adelzhausen waren ebenfalls gegen Bezirksligisten aus der Südgruppe im Einsatz.

VfL Ecknach – Kissinger SC 1:0

Erst seit Montag befindet sich der Aufsteiger aus Ecknach wieder im Trainingsmodus, und doch zeigte das Team von Trainerduo Mario Schmidt und Florian Fischer schon im ersten Test eine gute Leistung. Gegen den Landesligaabsteiger aus Kissing hieß es am Ende 1:0 – und das Ergebnis war verdient, denn der KSC hat kaum eine Möglichkeit. Das Tor des Tages erzielte Torjäger Serhat Örnek bereits nach acht Minuten. Für Fischer war vor allem eines wichtig: „Wir wollten hinten gut stehen und das haben wir geschafft. Die ersten 60 Minuten waren sehr gut, dann haben die Kräfte verständlicherweise nachgelassen. Darauf können wir aufbauen.“ Auch die Jugendspieler sowie Neuzugang Michael Eibel (Gebenhofen) fügten sich gleich gut ein. (sry-)

Bobingen – TSV Hollenbach 2:2

Eigentlich hätte Hollenbach beim Süd-Bezirksligisten TSV Bobingen gewinnen müssen. Doch wie schon in der Vorwoche gegen Sulzemoos vergab die Elf vom Krebsbach zu viele Möglichkeiten. Dennoch zeigte der TSV vom Spielerischen her erneut eine gute Leistung. Bereits nach wenigen Minuten sorgte Jonas Ruisinger für das 0:1. Nach einem Fehlpass in der Bobinger Hintermannschaft blieb er eiskalt. Den Ausgleich kurz vor der Pause beantwortete Neuzugang Werner Meyer ebenfalls noch vor dem Seitenwechsel. Nach einem schönen Spielzug umkurvte der Angreifer den Keeper und schob ein. (sry-)

Adelzhausen – Haunstetten 1:3

Im Testspiel zweier defensiv ausgerichteter Mannschaften musste sich der BC Adelzhausen mit 1:3 geschlagen geben. Haunstetten war über 90 Minuten die spielerisch bessere Mannschaft, wurde aber lange Zeit kaum gefährlich. Der BCA wollte auf Konter spielen, brachte offensiv aber wenig zustande. So dauerte es bis zur 42. Minute, ehe der TSV durch Sedat Yilmaz in Führung ging. Die Antwort des BCA folgte im Gegenzug: Nach einem Freistoß bugsierte Co-Trainer Adrian Postolica das Leder über die Linie, nachdem Thomas Grimmer nachgesetzt hatte. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener. Der BCA musste ab der 56. Minute mit einem Mann weniger auskommen, da Postolica wegen eines Handspiels die Gelb-Rote Karte sah. Fortan war Haunstetten dominant und hatte gute Gelegenheiten, doch BCA-Torwart Christian Fottner parierte einige Bälle stark. Die beiden späten Treffer von Sebastian Kraus (84. und 89.) konnte er aber nicht verhindern. BCA-Spielertrainer Peter Eggle war nach dem Spiel dennoch zufrieden: „Taktisch haben wir heute schon einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, denn lange Zeit haben wir nichts zugelassen. Mit der Gelb-Roten Karte und dem Kräfteverschleiß wurde es zum Ende hin aber leider schwierig.“ (jüd)