Fußball-Bezirksliga Adelzhausen rettet dank „Bier-Wette“ einen Punkt

Der BCA liegt gegen Neuling Offingen auf eigenem Platz bereits 0:2 zurück, als die Mannschaft einen besonderen Antrieb verspürt. Der fehlende Top-Torjäger ist „schuld“ daran. Von Reinhold Rummel

Was bewirkt der bayerische Gerstensaft unter anderem? Richtig: Motivation. So geschehen am Römerweg in Adelzhausen am Sonntagnachmittag beim Fußball-Bezirksligaspiel des BC Adelzhausen gegen Aufsteiger TSV Offingen. Nach einer grottenschlechten ersten Spielhälfte lag die Heimelf völlig zurecht mit 0:2 im Hintertreffen. Dann aber war Patrick Schuch hellwach. Er traf in Abwesenheit von Top-Torjäger Dominik Müller zweimal und rettete der Elf von Peter Eggle zumindest einen Zähler vor heimischer Kulisse.

Der 24-jährige Schuch verriet nach dem Spiel: „Der Dominik hat mir versprochen, dass ich zwei Kisten Gerstensaft erhalte, wenn ich mal zwei Treffer in einem Spiel erziele. Das war der große Antrieb nach dem Wechsel für mich und meine Mannschaft.“ Spielertrainer Eggle brachte es so auf den Punkt: „Das waren heute zwei Gesichter von uns.“ In der ersten Halbzeit sah er einen völlig verunsicherten BCA. Dann aber habe seine Elf Wille und Teamgeist entwickelt und sich das Unentschieden redlich verdient. Eggle war deshalb nicht unzufrieden mit der Punkteteilung. Schließlich musste der komplette Sturm ersetzt werden. Mit Dominik Müller und dem mit einer Zerrung angeschlagenen Christoph Mahl, der zunächst auf der Bank Platz nahm, fehlte es Adelzhausen an Alternativen. Mit Adrian Postolica beorderte Eggle daher einen gelernten Innenverteidiger ins Sturmzentrum: „Er hat seine Sache recht ordentlich gemacht.“ Offingens Spielertrainer Christoph Bronnhuber trauerte dem möglichen Auswärtserfolg nach: „Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt und dann völlig den Faden verloren. Adelzhausen hat uns keine Zeit zum Verschnaufen mehr gelassen.“ Deshalb gehe die Punkteteilung in Ordnung.

Michael Leicht hatte mit einem Schuss ans Außennetz (4.) die einzige Adelzhauser Chance in Hälfte eins. Danach wirbelte nur noch Offingen. Nach einem Eckball verwertete Stefan Smolka die knallharte Hereingabe von Bronnhuber zur 1:0-Führung (10.). Nur zehn Minuten später stellte Stefan Wohnlich mit einem Linksschuss ins untere rechte Toreck auf 2:0. „In dieser Phase des Spieles waren wir völlig verunsichert und haben es dem Gegner sehr leicht gemacht“, haderte Eggle mit der Defensivarbeit. Fast wäre Wohnlich vor der Pause noch der dritte Treffer für Offingen geglückt, aber Georg Götz rettete kurz vor der Torlinie für den bereits geschlagenen Keeper Michael Fottner.

Mit einer ganz anderen Körpersprache ging Adelzhausen im zweiten Abschnitt zu Werke. Aggressiv und laufstark kämpfte man um jeden Ball und störte den Offinger Spielaufbau frühzeitig. Der Lohn war nach 53 Minuten der Anschlusstreffer durch Patrick Schuch. Danach erspielte sich Adelzhausen Chance um Chance, aber der starke Gäste-Schussmann Patrick Wild ließ sich zunächst nicht überwinden. Als Offingen in der 89. Minute durch Mathias Wohnlich den dritten Treffer verpasste, schlug der BCA zu. Schuch kam irgendwie im Strafraum noch an den Ball und schoss zum 2:2 ein. „Das tut uns einfach enorm gut, dass wir die Niederlage noch abwenden konnten“, freute sich Schuch über den Punkt und die zwei Kisten Gerstensaft.

BC Adelzhausen Fottner, Götz, Maurer (72. Treffler), Eggle (84. Mahl), Asam, Kistler, Schuch, Albustin, Stöttner, Postolica, Leicht.

TSV Offingen Wild, Danzl (77. Jedelhauser), Smolka, Kircher (62. Fuchs), Deubler, Wachs, S. Wohnlich, Megyes, Yildiz, Bronnhuber (85. M. Wohnlich), Ferner.

Tore 0:1 Smolka (10.), 0:2 Stefan Wohnlich (20.), 1:2 Schuch (53.), 2:2 Schuch (90.) Schiedsrichter Kornherr (Unterschließheim) Zuschauer 150.