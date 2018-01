2018-01-05 10:36:00.0

Futsal Adelzhausen versucht sein Glück

Bei der Vorrunde zur Schwäbischen Meisterschaft am Samstag in Friedberg ist der BCA nur Außenseiter. Warum der Kader im Vergleich zum Landkreis-Cup nun ganz anders aussieht. Von Peter Kleist

Sechs Teams kämpfen am Samstag ab 17 Uhr in Friedberg um den Einzug in die Endrunde der Schwäbischen Futsalmeisterschaft. Das Teilnehmerfeld verspricht interessanten Fußball.

Als Außenseiter sieht sich Bezirksligist BC Adelzhausen. Das Team vom Römerweg war im vergangenen Jahr nicht dabei, freut sich nun aber auf die Teilnahme. Abteilungsleiter Jürgen Dumbs ist ein Freund der Halle: „Die Winterpause ist sonst sehr lang, und die Turniere sind doch eine nette Abwechslung. Vergangenes Jahr ist etwas mit der Anmeldung schiefgelaufen, weshalb es umso schöner ist, jetzt wieder dabei zu sein.“ Als Zielsetzung hat Dumbs das Halbfinale ausgegeben. „Das wäre schon gut. Wir haben nicht die geborenen Hallenspieler, aber Spaß macht es uns trotzdem. Wir werden schauen, was passiert.“ Für das Halbfinale muss der BCA mindestens Platz zwei in seiner Gruppe erreichen. Dort trifft man auf den Kreisligisten DJK Lechhausen und den FC Stätzling. „Stätzling ist in der Halle sehr stark und gehört zu den Favoriten. Es wird vermutlich gegen Lechhausen um Platz zwei gehen.“

Als Topfavoriten auf das Ticket zur Endrunde, die am 13. Januar in Günzburg ausgetragen wird, sieht er den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg. „Von der Papierform her ist Schwaben natürlich der heißeste Anwärter. Man muss schauen, in welcher Besetzung sie antreten.“ Im Vergleich zur Endrunde des Landkreis-Cups hat das Team ein anderes Gesicht. Torjäger Dominik Müller ist wieder dabei, ebenso wie Techniker Michael Albustin und Torhüter Michael Fottner. Dazu kommen Krispin Kistler, Michael Leicht, Jürgen Lichtenstern und Patrick Schuch. Erstmals in der Halle dabei ist Spielertrainer Peter Eggle. Der ehemalige Bubesheimer würde liebend gerne zur Endrunde nach Günzburg zurückkehren. „Er ist ein echter Hallenfan und würde sich riesig freuen“, erzählt Dumbs. Auch der lange verletzte Co-Trainer Adrian Postolica wird am Samstag auf dem Parkett dabei sein.

Eine klare Vorstellung, wie die Vorrunde in Friedberg ablaufen könnte, hat Alex Bartl, der Trainer des Landesligisten FC Stätzling. „Schwaben wird’s wohl souverän machen. Die anderen Teams werden wohl nur mitspielen dürfen“, so Bartl. Der Stätzlinger Coach sieht seine Mannschaft nicht unbedingt im engeren Favoritenkreis. „Man hat gesehen, dass uns Futsal nicht so liegt. Wir haben auch nur einmal Futsal trainiert, und der Unterschied zum Hallenfußball ist doch groß. Wir wollen einfach einen schönen Abschluss der Hallensaison“, sagte Bartl.

Vom Landkreis-Cup ist den Adelzhausern auch der TSV Friedberg bekannt. Der Kreisklassist geht ebenfalls als Außenseiter an den Start. Wie der BCA schied man beim Finale des Landkreis-Cups in der Gruppenphase aus. Trainer Damir Mackovic erklärt: „Wir haben bei unseren bisherigen Auftritten immer mit anderen Formationen gespielt, und ich hoffe, dass wir nun unsere beste Truppe auf das Parkett schicken können.“ Beim Finale des Landkreis-Cups fehlte ein bisschen Glück. „Wir haben uns aber gut verkauft und wollen uns natürlich auch vor heimischem Publikum möglichst gut zeigen. Es wäre schön, wenn wir ins Halbfinale kommen würden.“ Mit dabei ist diesmal wieder Handballtorhüter Benjamin von Petersdorf.

In Gruppe A bekommen es die Friedberger neben Schwaben Augsburg mit dem Bezirksligisten Kissinger SC zu tun. Der Dritte des Landkreis-Cups gibt sich zurückhaltend: „Es wird schwierig, zumal wir mit Schwaben sicher die stärkste Mannschaft schon in den Gruppenspielen haben“, erklärte Spielertrainer David Bulik. Dennoch gibt sich der Kissinger Taktgeber kämpferisch, was seine Ziele betrifft: „Wenn ich wo mitspiele, will ich auch Erfolg haben – also ist unser Ziel das Finale.“ (mit sry-)