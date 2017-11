2017-11-26 10:14:00.0

Fußball-Bezirksliga Adelzhausens Schlussakkord

BCA gegen Aufsteiger Donaumünster

Ein letztes Mal im Jahr 2017 schnürt die Elf des BC Adelzhausen am Sonntag gegen SV Donaumünster-Erlingshofen die Fußballschuhe. Der BCA könnte sich mit einem weiteren Sieg wohl den vorzeitigen Klassenerhalt sichern.

Vergangene Woche schaffte der BCA mit dem 3:0-Erfolg beim TSV Meitingen eine Überraschung. Dort stellte man zum ersten Mal in dieser Saison unter Beweis, dass man auch eine Topmannschaft schlagen kann. Durch eine perfekte Mischung aus aggressiver Defensivarbeit, Effektivität in der Offensive und einer kämpferischen Einstellung, gelang der Sieg. Coach Peter Eggle assistierte seinem Team vor allem einen willenstarken Auftritt: „Wir haben es vielleicht einfach mehr gewollt und sind als Sieger vom Platz gegangen.“

ANZEIGE

Diese Tugenden will der BCA auch gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger an den Tag legen. Donaumünster verfügt über eine kampfstarke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Das weiß die Elf vom Römerweg noch aus dem Hinspiel, das der BCA äußerst schmeichelhaft mit 2:0 für sich entschied. Die Truppe von Trainer Ewald Gebauer ist nach Startschwierigkeiten in der Liga angekommen, holte zuletzt zwei Unentschieden in Gersthofen und in Ecknach und bezwang vergangene Woche Hollenbach mit 3:1. Drei Punkte beträgt deren Vorsprung auf den Relegationsplatz. (jüd)