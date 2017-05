2017-05-09 00:04:04.0

Leichtathletik Adelzhauser läuft überraschend stark

Benjamin Dillitz wird bei seiner Saisonpremiere in Dachau Vierter. Ilva Seitz vom LC Aichach ist nicht zu schlagen

Der Adelzhauser Benjamin Dillitz (LG Stadtwerke München) lieferte beim Dachauer Frühlingslauf über zehn Kilometer eine überzeugende Straßenlaufsaisonpremiere ab.

Der Ex-Fußballer, der sich seit rund 1,5 Jahren auf den Laufsport konzentriert, hatte ein wenig Pech, weil er auf einem sechs Kilometer langen ungeschützten Teilstück alleine dem Wind trotzen musste. Dennoch lief der 23-Jährige das Rennen in starken 34:14 Minuten –Platz vier der Gesamtwertung. Sieger wurde der Oberpfälzer Erik Hille (33:25 Minuten) vor dem Ostafrikaner Mahamud Said Ahmed (33:37 Minuten) und Vereinskamerad sowie Vorjahressieger Steffen Burkert (33:46). Der ehemalige Aichacher Dreikönigslauf-Gewinner Thomas Mittag (TSV Jetzendorf) kam nach 35:04 Minuten ins Ziel.

ANZEIGE

Nachwuchshoffnung Ilva Seitz (LC Aichach) trat beim Vier-Kilometer-Rennen an, das für alle Altersklassen offen war: In dem 42-köpfigen Frauenfeld wurde die U14-Sportlerin Fünfte und gewann in 16:46 Minuten klar die Altersklassenwertung. Siegerin wurde Ivana Gancheva (LG Stadtwerke München) in 13:48 Minuten.

Auf die Zehn-Kilometer-Strecke hatte sich Gerhard Granvogl (LC Aichach) begeben: Der M60-Athlet kam nach 48:36 Minuten im Ziel an, als M60-Vierter. LCA-Läuferin Karina Fitz-Helbig zeigte sich in 49:03 Minuten in guter Frühjahrsform – sie wurde Fünfte der W45-Wertung. Teamkollegin Leni Bauer gewann in 56:53 Minuten nicht nur die W70-, sondern auch die W65-Wertung. (hokr)