2017-06-29 12:27:00.0

Sportler des Monats Adrian Limmer siegt auf der Zielgeraden

Kartfahrer gewinnt bei der Abstimmung zum Sportler des Monats Mai durch Aufholjagd. Neunjähriger landet vor Reiter Helmut Well und Fußballer Dominik Müller.

Kartfahrer Adrian Limmer gewinnt die Wahl zum Sportler des Monats Mai. Er fährt erst in der zweiten Saison Rennen. Mitte Mai kam er bei einem Kartslalom des Schwabenpokals erstmals aufs Treppchen. Adrian, der am Sonntag neun Jahre alt wird, strebt als nächstes Ziel einen Sieg in seiner Altersklasse (K1) an. Seine Trainer beim MC Aichach schätzen an ihm sein Gefühl für das Kart, seinen Trainingsfleiß und seine Konzentrationsfähigkeit. Seine Leistungen sind umso bemerkenswerter, da der Oberbernbacher an ADHS, einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, leidet. Wie seine Mutter Yvonne berichtet, stärkt das Kartfahren das Selbstvertrauen ihres Sohnes. Dieser müsse aufgrund seiner Krankheit viel negatives Feedback wegstecken, beim Kartfahren könne er aber zeigen, was er kann. Adrian ist derzeit Gesamtzweiter im Schwabenpokal und hat Chancen auf den K1-Gesamtsieg.