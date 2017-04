2017-04-22 17:03:00.0

Fußball-Bezirksliga Ärgert Hollenbach den Absteiger erneut?

An Meitingen hat der TSV gute Erinnerungen. Patrick Varga fraglich.

Zum dritten Male innerhalb von neun Tagen muss der TSV Hollenbach auswärts ran. Am Sonntag geht es um 15 Uhr zum Tabellennachbarn TSV Meitingen.

Für den Landesligaabsteiger ist Platz zwei nach der Niederlage gegen Bubesheim in weite Ferne gerückt. Gegen Hollenbach müssen die Meitinger ohne Spielertrainer Florian Prießnitz auskommen, der in Bubesheim die Rote Karte sah. Überhaupt beendete die Truppe um Torjäger Matthias Schuster (18 Treffer) seine vergangenen drei Partien nie in vollständiger Besetzung. Sowohl in Bubesheim als auch in Lauingen, wo die Partie wegen fliegender Fäuste kurz vor dem Abbruch stand, holte sich der Ex-Affinger Marco Lechner jeweils die Ampelkarte ab.

Hollenbach wird sich gegen die kampfstarken Meitinger wieder einmal als Spielverderber versuchen. Eine Paraderolle für die Fußballer vom Krebsbach in dieser Saison, das musste auch der morgige Kontrahent in der Hinrunde schmerzhaft erfahren. Die Meitinger wollen Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage nehmen. TSV-Abteilungsleiter Bernhard Fischer freut sich auf das Spiel: „Wir können dort völlig befreit aufspielen, der Druck liegt ganz klar beim Gegner.“

Wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade wird Kevin Hauke ausfallen, ein dickes Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Coach Christian Adrianowytsch (Oberschenkelzerrung) und Torhüter Patrick Varga (Knieprobleme). Sollte Varga passen müssen, darf sich der 20-jährige Manuel Müller beweisen. Wieder in den Kader rückt dagegen Florian Nefzger nach seinem Urlaub. (mika)