2017-06-03 00:04:11.0

Fußball-Relegation Affing bleibt auf der Strecke

Der FCA unterliegt im letzten Spiel um den Einzug in die Bezirksliga Türksport Kempten mit 1:2. Erst in der zweiten Halbzeit zeigt die Mannschaft von Trainer Manfred Kämpf ihre Stärken, der Gegner muss nun warten Von Sebastian Richly

Der Traum von der Bezirksliga ist für den FC Affing nun endgültig geplatzt. Während die Spieler von Türksport Kempten mit ihren Fans auf dem Platz in Buchloe feierten, schlichen FCA-Trainer Manfred Kämpf und seine Spieler in Richtung Kabine. Mit 1:2 unterlagen die Affinger den Allgäuern und sind nun endgültig raus aus dem Rennen um die Bezirksliga. Für die Kemptener heißt es jetzt warten.

Die Nervosität war beiden Teams anzumerken. In der Anfangsphase lief nicht viel zusammen. Fehlpässen reihten sich auf beiden Seiten aneinander. Der erste Angriff brachte dann die Führung für die Kemptener. Nach einer Flanke von links vollstreckte Türksport-Stürmer Francis Onukwhugba artistisch zum 0:1 in der zwölften Minute. In der Folge zeigte sich der FCA geschockt. Es klappte fast gar nichts mehr. Und die Kemptener Fans, die in der Überzahl waren, trommelten auf der Tribüne ihre Mannschaft nach vorne. Die Elf von Trainer Manfred Kämpf konnte sich nur eine echte Chance in Durchgang eins erspielen. Aus zwölf Metern kam Kapitän Maximilian Merwald frei zum Schuss, doch Gästekeeper Caner Caliskan konnte parieren. Ansonsten spielten vor allem die Kemptener. FCA-Torwart Christoph Heckert musste nach knapp einer halben Stunde in höchster Not retten.

Da brachte auch die Trinkpause nach 25 Minuten keine Besserung. Manfred Kämpf und der verletzte Tobias Jorsch feuerten an: „Keine Panik“ war im Kreis um die Auswechselbank zu hören. Bis zur Halbzeitpause passierte nicht viel. Die Affinger waren bis dahin mit dem 0:1 gut bedient. Ein Schuss landete am Außennetz und zwei Mal blockte die Affinger Abwehr gerade noch rechtzeitig. Nach dem Seitenwechsel dann ein anderes Bild. Der FCA spielte nun druckvoller und kam zu Chancen, das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Nach einer Freistoßflanke stieg erneut Onukwugha am höchsten und ließ Heckert keine Chance. Doch die Affinger gaben nicht auf. Nur kurz nach dem Wirkungstreffer hatte Manuel Steinherr die Möglichkeit zum Anschluss. Sein Schuss war aber zu unplatziert. Der FCA war nun die bessere Mannschaft, doch am Strafraum war meist Schluss. Glück hatte der FCA, als Türksport freistehend vor dem leeren Tor nur den Pfosten traf.

Nach einer kurz ausgeführten Ecke kam Manuel Steinherr frei zum Kopfball und weckte mit dem Anschluss nochmals Hoffnung. Das war der Startschuss für den Affinger Schlussspurt. Der FCA machte jetzt mehr Druck und erspielte sich auch Möglichkeiten. Doch es sollte einfach nicht sein.

Die Liste der Ausfälle wird länger

Trainer Manfred konnte seine Enttäuschung kaum verbergen: „Das ist natürlich bitter. Aber wir sind einfach zu spät aufgewacht“, sagte Kämpf, der sich in der Halbzeit selbst in Sportkleidung geworfen hatte, direkt nach dem Spiel. „Wir hatten einfach keine Leute mehr. In Bestbesetzung hätte das sicher anders ausgesehen. Für uns ist es jetzt vorbei. Wir spielen auch im nächsten Jahr in der Kreisliga.“ Die Verletztenliste war bereits vor der Partie lang und Bora Kalkan musste aufgrund seiner Roten Karte aus dem Wertingen-Spiel auf der Tribüne Platz nehmen und Giuliano Manno war bereits in den Urlaub aufgebrochen. Hinzu kam, dass zwei Spieler kurzfristig aus beruflichen Gründen fehlten.

Auch wenn es dem FCA kein Trost sein wird, wenigstens müssen sie nicht mehr bis Sonntag warten, um zu wissen, in welcher Liga sie künftig spielen. Denn erst dann entscheidet sich, ob Türksport wirklich in der Bezirksliga kicken darf oder der Sieg wertlos ist. Nur wenn BSK Olympia Neugablonz sich in der Relegation zur Landesliga gegen den SC Oberweikertshofen durchsetzt, dürfen die Kemptener endgültig jubeln. Die Affinger dürfen sich in jedem Fall ärgern und müssen im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen. „Wir haben dennoch eine gute Saison gespielt. Der Aufstieg war nicht das Ziel“, so Kämpf: „Im nächsten Jahr werden wir aber wieder angreifen. Dann wollen wir Erster oder Zweiter werden.“

FC Affing Heckert (Tor), Merwald, Süß (ab 90. Schmidt), Bissinger (ab 35. Piller), Krebs, Al-Jajeh, Steinherr, Aenoaei, Kindermann, Spreitzer, Bures

Türksport Kempten Caliskan (Tor), Özden, Pakis, Onukwugha, Cetin, Yaman, Belik, Aydin, Yerlilkaya, Turan, Erden

Tore 0:1 Onukwugha (12.) 0:2 Onukwugha (53.), 1:2 Steinherr (74.) Schiedsrichter Deak (Rain) Zuschauer 300