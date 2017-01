2017-01-09 00:03:26.0

Futsal II Affing scheitert erst im Endspiel

Kreisligist verliert Finale in Meitingen gegen Türkspor Augsburg

Bei der Vorrunde zur Schwäbischen Futsal-Meisterschaft in Meitingen hat der FC Affing gestern Abend sehr positiv überrascht. Das Team von Trainer Manfred Kämpf spielte sich bis ins Finale vor. Dort unterlag es 1:3 gegen Landesligist Türkspor Augsburg.

Wie berichtet, sprangen die Affinger bei dem Turnier für den qualifizierten Bezirksligisten Stadtwerke SV Augsburg ein, der sich aufgelöst hat. Als Tabellenvierter der Kreisliga Ost waren die Affinger krasser Außenseiter. Dennoch besiegten sie in Gruppe 1 Bezirksliga-Spitzenreiter Cosmos Aystetten mit 3:1 durch Tore von Haci Ay, Tobias Jorsch und Manuel Steinherr. Gegen Landesliga-Absteiger TSV Meitingen verlor Affing nur knapp 1:2, Torschütze war Julian Schmid. Im Halbfinale sorgten die Tore von Bora Kalkan, Schmid und Jorsch für den 3:1-Erfolg gegen den TSV Gersthofen. Türkspor Augsburg zog durch einen 4:0-Sieg über Aystetten ins Finale ein. Meitingen und Neusäß waren bereits in der Vorrunde gescheitert.

Türkspor Augsburg sicherte sich somit das Ticket für die Finalrunde am 14. Januar in Günzburg. (AN)