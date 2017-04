2017-03-27 10:47:00.0

Fußball-Kreisliga Affing schenkt Tabellenführung her

Der FCA patzt gegen Thierhaupten und der VfL Ecknach erobert Spitze zurück. Griesbeckerzell verschärft die Langenmoser Krise. BC Aichach geht in Pöttmes unter.

Bei den Fußballern der Kreisliga Ost gab es an diesem Spieltag so manche Überraschung. Die Tabellenführung wechselt erneut, den höchsten Sieg fährt der TSV Pöttmes ein.

TSV Pöttmes – BC Aichach 5:0

Zwei verschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer in Pöttmes. Man merkte beide Mannschaften an, dass sie keinen Fehler machen wollten, und so dauerte bis zur 24. Spielminute, ehe es einmal gefährlich wurde. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau tauchte Aichachs Thomas Fuchsberger allein vor Torhüter Martin Hartwig auf. Das Spiel bewegte sich zwischen den beiden Sechzehnern, und es ging torlos in die Pause. Pöttmes begann die zweite Halbzeit mit mehr Schwung. Dennoch dauerte es bis zur 60. Minute, ehe der erste Treffer fiel. Nach einer scharfen Hereingabe von der linken Seite stand Dominik Thomay am zweiten Pfosten goldrichtig und musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Nur drei Minuten später erzielte Johannes Brandner aus dem Gewühl heraus das 2:0. Nur zwei Minuten später verwertete Torjäger Oliver Henecka dann frei stehend zum 3:0. Obwohl Johannes Brandner in der 69. Minute nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste, blieb Pöttmes am Drücker. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff markierte der eingewechselte Dominik Weiß mit einem platzierten Schuss das 4:0. In der Schlussminute erzielte Thomay den Endstand. (prch)

VfL Ecknach – Berg im Gau 4:1

Keine gute Leistung bot der neue Tabellenführer VfL Ecknach gegen die abstiegsbedrohten Gäste. Im ersten Durchgang gab es nur wenige Torraumszenen, und die Hausherren taten sich schwer. In der 33. Minute fiel die Führung dann aufgrund eines Torwartfehlers. Der Gästekeeper ließ sich von einem Schuss aus 25 Metern von Mario Schmidt überraschen. Nur drei Minuten später wurde Marcel Kappelmaier von Oliver Mühlberger gefoult und verwandelte selbst. In Halbzeit zwei spielten die Ecknacher dann zielstrebiger und übernahmen immer mehr das Kommando. Nach einem Eckball von Alexander Richter war Christoph Jung zur Stelle (57.). In der 65. Minute dann die Entscheidung. Christoph Jung flankte auf den heranstürmenden Serhat Örnek. Der Torjäger nahm den Ball sehenswert mit und schob eiskalt ein. Örnek machte nach einer Kopfballverlängerung von Benedikt Huber auch noch das 4:1. Ohne zu glänzen, erobern die Ecknacher damit die Tabellenführung zurück. (sry-)

Münster – Alsmoos-Petersd. 1:2

Eine ärgerliche 1:2-Heimniederlage hat der SV Münster gegen Alsmoos-Petersdorf kassiert. Bitter war aus Sicht der Hausherren vor allem, dass die unmittelbar vor beiden Gästetoren – erzielt von Torjäger Stefan Simonovic – selbst große Möglichkeiten hatten. Die Partie begann für den SVM vielversprechend, als Philipp Fetsch nach einer Konfusion im Strafraum am schnellsten schaltete und das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob (21.). Von den Gästen war im ersten Durchgang nicht allzu viel zu sehen, ehe es kurz vor dem Pausenpfiff doch turbulent wurde im Strafraum der Heimelf. Doch sowohl Zeljko Brnadic als auch Simonovic scheiterten bei einer Doppelchance an Münsters Keeper Florian Hedorfer. (43.). Nach dem Seitenwechsel hatten die Münsteraner Fans den Torschrei auf den Lippen, doch Gästetorwart Philipp Schreier parierte stark gegen Markus Hörmann (47.). Praktisch im Gegenzug kam Simonovic im Sechzehnmeterraum an den Ball, narrte mehrere Gegenspieler und erzielte den Ausgleich. In der 87. Minute schlug der Torjäger dann entscheidend zu. (NR)

FC Affing – Thierhaupten 2:2

Nach dem Sieg über den VfL Ecknach in der vergangenen Woche stand der FC Affing erstmals in dieser Saison auf Platz eins. Doch nun ist die Tabellenführung wieder futsch. Durch ein 2:2 gegen den Tabellenvorletzten Thierhaupten zogen die Ecknacher wieder vorbei. Von Beginn an taten sich die Affinger gegen tief stehende Gäste schwer. Dennoch hatte der FCA die besseren Möglichkeiten und ging durch Sebastian Spreitzer in der 28. Minute in Führung. Als Maximilian Merwald in der 52. Minute dann auch noch eine Ecke direkt im Thierhauptener Kasten versenkte, waren die drei Punkte so gut wie sicher. „Wir sind selber schuld. Wir haben dann nachgelassen und ein paar Prozent zu wenig gegeben“, beschreibt Abwehrspieler Manuel Steinherr die Situation. „Wir waren auf der Siegerstraße und haben uns dann selber geschlagen.“ Denn die Affinger gingen fahrlässig mit ihren Chancen um, und so erzielte Tobias Weixler nach einem Spaziergang durch die Affinger Hintermannschaft den Anschluss (55.). Die Gäste erhöhten nun den Druck und erzielten kurz vor dem Ende durch Tobias Schmidbauer noch den Ausgleich: „Wir sind selber schuld, dass die Tabellenführung jetzt wieder weg ist. Eigentlich musst du das Spiel gewinnen“, so Steinherr.

Rehling– TSV Kühbach 2:1

Einen glücklichen Sieg fuhr der TSV Rehling gegen Aufsteiger TSV Kühbach ein. Rehlings Coach Sebastian Kalkbrenner räumte nach dem Spiel ein: „Das war keine gute Leistung von uns. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen. So sind wir der glückliche Sieger.“ Besser ins Spiel kamen die abstiegsgefährdeten Gäste. Aus dem Nichts erzielte Michael Bauer dann die Führung. Eine flache Hereingabe von Werner Mayer verwertete Bauer per Direktabnahme. Die Gastgeber waren nun am Drücker, verpassten es aber, nachzulegen. Erneut war es Bauer, der für Gefahr sorgte. Ein satter Schuss prallte zunächst an die Latte und dann an den Pfosten. Den Nachschuss brachten die Rehlinger ebenfalls nicht im Kühbacher Tor unter. Und so bestrafte Blaz Horvat die Gastgeber kurz vor der Halbzeit. Der bullige Angreifer schirmte nach einem Einwurf den Ball geschickt ab, drehte sich und schloss sicher ab. Rehlings Coach gab zu, erstmals in diesem Jahr in der Kabine laut geworden zu sein: „Das war keine gute Leistung von uns und hatte nichts mit dem Auftreten in den vorherigen Spielen gemeinsam.“ Und tatsächlich kam Rehling besser aus der Pause, die besseren Chancen hatte aber Kühbach. Torwart Sascha Schmid zeigte aber gute Reflexe und hielt mehrmals glänzend: „Er hat uns im Spiel gehalten“, so Kalkbrenner. Und so besorgte Maximilian Klein in der 90. Minute nach einem langen Einwurf den Siegtreffer für Rehling. Der Abwehrspieler traf aus dem Gewühl zur Führung: „Das Tor spiegelt genau das Spiel wider. Es war nicht schön, aber die drei Punkte waren enorm wichtig“, so Kalkbrenner. (sry-)

Griesbeckerzell – Langenm. 3:0

Drei Spiele, drei Niederlagen, 1:8 Tore – so ernüchternde Bilanz der DJK Langenmosen nach der Niederlage gegen Griesbeckerzell. In der 13. Minute gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung durch einen abgefälschten Schuss von Neuzugang Tobias Wiesmüller, der bereits sein zweites Tor im zweiten Spiel erzielte. Unmittelbar zuvor hatte die komplette DJK-Hintermannschaft bei der schnellen Ausführung eines Freistoßes gepennt. In der Folgezeit entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, die nie das Niveau eines echten Kreisliga-Schlagerspiels hatte. In der 49. Minute Riesenpech für Langenmosen, als ein Heber von Niko Pitsias von der Unterkante der Latte wieder aus dem Tor sprang. Sechs Minuten später dann das vorentscheidende 2:0 für die Hausherren. Abwehrspieler Julian Würzer stieg nach einem Eckball (55.) am höchsten und erzielte sein erstes Saisontor im 18. Spiel. Langenmosen war weiter engagiert, aber der Zug zum Tor fehlte. In der 86. Minute erzielte Joker Maximilian Kopp per Freistoß das 3:0, wobei hier DJK-Keeper Martin Kühne nicht gut aussah. Die Zeller liegen nun punktgleich mit Ecknach an der Spitze, während Langenmosen nur noch Vierter ist. (nym)

BC Rinnenthal – SV Straß 1:1

Die Gäste aus Strass gingen aggressiv in die Zweikämpfe und ließen dem BCR wenig Möglichkeiten, ein Spiel aufzubauen. In der 41. Minute dann der erste sehenswerte Spielzug des BCR über Elias Bradl, doch Fabian Moll ließ dessen Zuspiel ungenutzt. Nur drei Minuten später scheitert Moll wieder am Keeper der Gäste. Als in der Nachspielzeit Strasser im Strafraum von den Beinen geholt wurde, entschied Schiedsrichter Nicolae auf Strafstoß. Martin Oswalds schwach geschossener Elfer ging jedoch am Tor vorbei.

Halbzeit zwei hatte kaum begonnen, da erzielte Andreas Hutter das 0:1. Die Gäste hatten noch zwei dicke Chancen, doch einmal entschärfte Felix Fuhrmann die Situation, einmal rettete die Abwehr. Mit Fabian Kistler kam wieder etwas Leben ins Spiel des BCR – und Kistlers Flanke verlängerte Marco Surauer in der 68. Minute zum 1:1 ins Netz. (pkl)