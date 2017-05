2017-05-01 20:15:00.0

Fußball-Kreisliga Affing streckt sich vergeblich

Tabellenführer unterliegt in Rinnenthal und muss Ecknach vorbeiziehen lassen. Während Aichach den Klassenerhalt feiert, hilft den Kühbachern nur noch ein Wunder.

Erneut kam es in der Kreisliga-Ost zu einem Wechsel an der Tabellenspitze. Durch die Niederlage des FC Affing haben nun die Ecknacher den Platz an der Sonne zurück. Durch die Niederlage des TSV Kühbach ist der Abstiegskampf fast entschieden.

SVStraß – VfL Ecknach 0:5

ANZEIGE

Der bereits als Absteiger feststehende SV Straß kassierte gegen den Spitzenreiter aus Ecknach die nächste deutliche Niederlage. Bereits zur Pause führte der Favorit durch Tore von Alexander Richter (14.) und Daniel Zakari (21.) mit 2:0. Die erneut stark ersatzgeschwächten Hausherren stellten der spielerischen Überlegenheit des Gegners jede Menge Kampf und Einsatzwillen entgegen. So dauerte es bis zur 71. Minute, ehe der eingewechselte Torjäger Serhat Örnek per Doppelschlag (71./73.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Nachdem Markus Schiele (Straß) in der Schlussphase auch noch die Rote Karte sah (78.), gelang Andreas Manhard der letzte Treffer in dieser einseitigen Partie. Durch den Erfolg übernimmt der VfL wieder die Tabellenführung. (AN)

BCRinnenthal – FC Affing 3:1

Nach 16. Minuten ging der BCR dann mit seiner ersten Chance in Führung durch Marco Surauer. In der Folge machte Affing das Spiel und Rinnenthal war bei Kontern gefährlich. Einer dieser Konter sorgte dann auch für das 2:0 in der 25. Minute. Diesmal bediente Surauer, Benedikt Engl. Affing war nach dieser Führung geschockt und Surauer hätte fast noch auf 3:0 erhöht. Nach mehreren Großchancen, war es dann schließlich Affings Giuliano Manno, der BCR-Keeper Felix Fuhrmann mit einem abgefälschten Schuss keine Chance ließ. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte Affing. Es dauerte aber bis zur 67. Minute bis die erste echte Chance zustande kam. Nach einem Stockfehler in der BCR Hintermannschaft scheiterte Nino Kindermann an Fuhrmann. Anschließend rannte Affing an, doch die Rinnenthaler ließen keine weiteren Großchancen zu. Vielmehr nutzte der BCR eine seiner Kontermöglichkeiten zur Entscheidung. Erneut war es Surauer (82.). (AN)

Thierhaupten – TSV Kühbach 4:1

Obwohl bereits als Absteiger feststehend, zeigte Thierhaupten Siegeswillen. Die beiden Mannschaften bewegten sich zwar auf Augenhöhe, diesmal blieben die Punkte jedoch beim SVT. Glück hatten die Hausherren schon in der dritten Minute, als Mario Schulz für sein Foul hart an der Strafraumgrenze mit Gelb noch gut bedient war. Einen Freistoß von Anil Zambak musste Christian Schön dann nur noch zum 1:0 über die Linie drücken (9.). Möglichkeiten gab es auch auf der Gästeseite. Axel Mayr scheiterte zweimal am SVT-Keeper Tobias Meir. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anil Zambak auf 2:0 (51.), ehe Frank Lehrmann mit Gelb-Rot vom Platz musste (63.). Nochmals Zambak (69.) und Christian Schön (81.) machten den Sack zu. Mit dem Schlusspfiff erzielte Amiri Rahmatollah den Ehrentreffer. (wah)

BC Aichach – Griesbeckerzell 1:1

Den finalen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte der BCA im Stadtderby gegen Griesbeckerzell. In Halbzeit eins standen beide Teams in der Defensive sicher und ließen kaum Chancen zu. Die erste große Möglichkeit hatte Aichachs Marcus Wehren, der an Zells Keeper Stefan Kopp scheiterte. Den Abpraller nutzte wieder Wehren zum Abschluss, doch Philipp Sturm rettete auf der Linie. Die Zeller machten es besser. Max Kopp erzielte aus 25 Metern mit einem schönen Schuss die Gästeführung (33.). Kurz vor der Pause musste BCA-Spielertrainer Christian Seidel ins Krankenhaus gebracht werden. Mit einer Außenbandverletzung ist die Saison für ihn nun beendet. In Halbzeit zwei entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Ein Schmuttermair-Kopfball (49.) ging noch knapp vorbei, wenig später war aber Thomas Fuchsberger zur Stelle. Einen verunglückten Abwehrversuch schoss der Aichacher in der Drehung ins Netz. Jetzt ging es hin und her. Beide Teams wollten sich mit der Punkteteilung nicht zufrieden geben. Vor allem der BCA hatte nun Chancen im Minutentakt. Zwei Mal verfehlte Andreas Tischner das Gehäuse knapp und David Burghart scheiterte an Torwart Kopp. Auf der Gegenseite parierte Torwart Stefan Gailer glänzend gegen Simon Reiner. Die größte Möglichkeit vergab in der 82. Minute Griesbeckerzells Maximilian Kopp. Michael Brachard klärte für seinen geschlagenen Torhüter, doch der Ball fiel Kopp zwei Meter vor dem Tor vor die Füße, doch der Stürmer schoss über das Gehäuse. Den Aichachern nutzt der Punkt mehr, denn nun steht der Klassenerhalt endgültig fest. Da freut sich auch der verletzte Trainer Christian Seidel: „Wir sind erleichtert. Die Jungs können jetzt ohne Druck an die restlichen Aufgaben rangehen und der Verein kann besser planen.“ (sry-)

Alsmoos-Petersd. – Pöttmes 6:1

Ganz anders als am Ostermontag präsentierte sich der Aufsteiger an diesem Wochenende gegen Pöttmes. Hieß es vor zwei Wochen noch 0:2, stand diesmal ein Kantersieg für den SSV zu Buche. Das sah auch der Sportliche Leiter des SSV, Frank Echter, so: „Das war eine ganz andere Partie. Wir haben Spielfreude gezeigt und sehr gut den Ball laufen lassen. Wir haben einfach befreit aufgespielt.“ Schon nach acht Minuten eröffnete Dieter Deak nach feiner Einzelleistung den Torreigen. Dabei hätte der SSV auch nach 40 Sekunden in Führung gehen können. Stefan Simonovic scheiterte per Kopf und auch Markus Kraus vergab im Nachschuss aus aussichtsreicher Position. Besser machte es in der zehnten Minute Daniel Del Mestre, der nach Vorlage von Kraus einschob. In der 24. Minute erhöhte Marko Mladenovic, der nach der Saison zum TSV Friedberg wechselt, auf 3:0. Die Gastgeber zeigten sich aber noch lange nicht satt. Ein Freistoß von Johannes Schaller (35.) segelte an Freund und Feind vorbei und landete schließlich im Netz. Kurz vor der Pause gelang den überforderten Gäste durch Admir Muratovic zumindest der Ehrentreffer. In Halbzeit zwei ließ der SSV trotz komfortabler Führung nicht locker. Auf Zuspiel von Simonovic erhöhte der eingewechselte Hans-Georg Möritz in der 75. Minute auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Simonovic auf Zuspiel von Sebastian Slupik dann selbst mit seinem 25. Saisontor. (sry-)

SVMünster – TSV Rehling 2:2

Durch eine fahrlässige Chancenverwertung kam Münster gegen Rehling am Ende nur zum 2:2-Remis. Bereits in der dritten Minute brachte Werner Meyer die Gäste in Führung, doch nur fünf Minuten später traf Münsters Markus Durner zum Ausgleich. Danach folgte eine absolute Drangphase der Hausherren, in der es der TSV einzig und allein seinem Keeper Sascha Schmid zu verdanken hatte, dass die Partie nicht vorentschieden wurde. Schmid klärte im Minutentakt gegen Philipp Fetsch (12.), Durner (14.), Markus Hörmann (15.), erneut Fetsch (16.) und Bernhard Schuster (17.). Trotz dieser ausgelassenen Großchancen gelang den Hausherren der Führungstreffer, den Durner per Flachschuss besorgte (27.). Kurz vor der Pause hätte er auf 3:1 erhöhen können, scheiterte aber erneut freistehend vor Schmid. Nach dem Wechsel verflachte die Begegnung. Rehling kam besser ins Spiel und erzielte nicht unverdient das 2:2 durch Frank Widmann (76.). (AN)

Langenmosen– Berg im Gau 1:1

Das Lokalderby lockte über 300 Zuschauer an. In der 31. Minute setzte Niko Pitsias DJK-Torjäger Andreas Mayr gut in Szene, doch der verzog. Sechs Minuten später die überraschende Gästeführung: Nach einem katastrophalen DJK-Rückpass stand Philip Gadletz plötzlich alleine vor DJK-Schlussmann Maxi Oswald und traf zum 0:1 (37.). Vor der Pause noch zwei Mal großes Glück für den BSV: Zunächst köpfte Stefan Kellner an die Latte und anschließend verfehlte Jürgen Grammer das verwaiste DJK-Tor (41.). In der 57. Minute setzte sich Daniel Schmid stark links durch und seine scharfe Hereingabe verwertete Grammer zum hochverdienten 1:1. Berg im Gau kam nur noch ganz selten vor das DJK-Tor. In der 64. Minute köpfte Daniel Mary nach Gadletz-Freistoß nur knapp drüber. Angriff um Angriff rollte auf das BSV-Tor zu, während die Gäste nur noch verteidigten. Die letzte DJK-Chance vergab Jürgen Grammer in der 87. Minute. (nym)