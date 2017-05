2017-05-30 00:03:16.0

Affing trifft auf Türksport Kempten

Fußball: Die Allgäuer unterliegen dem FC Horgau mit 1:3

Was hat der FC Horgau dem FC Affing voraus? Die Teilnahme an der Bezirksliga. Denn während sich der FCA mit 0:2 dem FC Lauingen geschlagen geben musste, löste der Tabellenzweite der Kreisliga Augsburg seine Aufgabe gegen Türksport Kempten erfolgreich. Die Allgäuer sind damit am Freitag ab 18.30 Uhr in Buchloe der nächste und in dieser Saison letzte Gegner der Affinger. Nur der Sieger darf sich dann noch Hoffnungen auf die Bezirksliga machen. Vorausgesetzt, der BSK Olympia Neugablonz setzt sich in der Relegation zur Landesliga gegen den SC Oberweikertshofen durch.

Vor der prächtigen Kulisse von 900 Zuschauern und bei sengender Hitze im Babenhausener Stadion begann die Partie zwischen dem FC Horgau und dem FC Türksport Kempten spektakulär mit dem frühen Führungstreffer für die Allgäuer. Torjäger Yevgeniy Belik flankte in die Mitte und Emre Aydin veredelte die Vorarbeit mit einem kraftvollen Seitfallzieher (2.). Philipp Mayer drückte den Ball nur zwei Minuten nach der kalten Dusche zum Ausgleich über die Linie. Tobias Kirschner, der sich am Dienstag den Daumen ausgekugelt hatte und trotzdem mit einer Manschette spielte, hatte geflankt und Maximilian Vogele direkt auf Mayer zurückgelegt. Damit waren beide Fanlager wachgerüttelt und es entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit offenem Visier. Horgau bestach durch ungeheure Galligkeit und leidenschaftlichen Einsatz. Symptomatisch dafür war die Entstehung des Führungstreffers: Die Kleeblätter attackierten den Gegner bereits früh im Aufbauspiel und so konnte Maximilian Vogele nur noch durch ein Foul gestoppt werden (11.). Franz Stroh traf per Freistoß. Wenn Kempten gefährlich wurde, dann war meist Sinan Yaman auf der linken Angriffsseite der Ausgangspunkt. Kempten gab sein Bestes, doch gegen die clever verteidigenden Horgauer war kein Kraut gewachsen. Kurz vor Schluss sorgte Franz Stroh per Elfmeter für die Entscheidung. (nff)