2017-06-29 10:33:00.0

Jugendfußball Affing und Aichach sichern sich die Meisterschaft

Die C1-Junioren des BCA machen gegen Ottmaring alles. Dasings U17 mit kuriosem Spiel gegen Tandern.

Die B-Junioren Gruppe des FC Affing schafften in der A-Klasse Augsburg 4 mit einem Torverhältnis von 92:16 souverän den Aufstieg in die Kreisklasse.

Aichach-Friedberg Durch vier Punkte aus zwei Spielen sicherte sich die C1 des BC Aichach den Titel. Hollenbacher D-Junioren jubeln erstmals, während die U17 ungeschlagen bleibt.

BC Aichach

C1-Junioren Die C1 trennte sich im dramatischen Spitzenspiel vom direkten Konkurrenten TSV Friedberg 1:1. Es dauerte bis zur Schlussminute, ehe BCA-Kapitän Alket Nrecaj zum viel umjubelten 1:1 Ausgleich traf. Die Entscheidung um den Titel fiel dann im Spiel bei der SG Ottmaring. Die Ottmaringer waren von Beginn an darauf aus, dem BCA die vorzeitige Meisterschaft zu verderben. Aggressiv und kämpferisch gingen sie zu Werke. Die Aichacher aber hielten dagegen. Torjäger Can Rachid erzielte den Führungstreffer. Nur fünf Minuten später traf Gerry Borvendeg zum 2:0. Nun dominierte der BC Aichach, ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen und kam zu weiteren sehenswerten Treffern. Luis Fischer per Flugkopfball und zwei Mal Can Rashid (insgesamt 29 Treffer) sorgten für den 5:0-Endstand und die damit verbundene Meisterschaft. (zm)

TSV Dasing

B-Junioren Gegen die SG Tandern gab es ein 3:3. Schon nach fünf Minuten gingen die Gäste durch Niclas Grosa in Führung. Hiervon ließen sich die Hausherren jedoch nicht beeindrucken. Marian Pauer glich im Gegenzug mit einem Distanzschuss aus. Mit einem Doppelpack stellte Marcel Rüffler bis zur 17. Minute eine 3:1-Führung her. Danach aber stockte der Dasinger Spielfluss und die Gäste bekamen wieder mehr Zugriff. Noch vor dem Seitenwechsel sorgten Johannes Richter (25.) und Sebastian Oberhauser (32.) mit ihren Treffern für den 3:3-Ausgleich. Nach dem Wechsel verflachte die Partie und es blieb beim Unentschieden.

C-Junioren Erneut gab es keine Punkte für den TSV-Nachwuchs. Im letzten Heimspiel unterlag man der DJK Hochzoll mit 1:2. Daniel Ulber gelang das einzige Dasinger Tor. (r.r)

SG Hollenbach/Petersdorf

B-Junioren Der Meister besiegte den TSV Meitingen mit 4:1. Die Gäste gingen zwar mit in Führung (37.), doch die noch unbesiegten Gastgeber wehrten die erste Niederlage ab. Philipp Held sorgte für den 1:1-Pausenstand (37.), Janik Westermeier (51.) und Marco Buchner (56.) brachten den Meister binnen fünf Minuten auf die Siegerstraße. Zehn Minuten vor dem Ende besorgte Patrick Högg den Endstand.

D-Junioren Ihren ersten Saisonsieg feierte die SG bei der DJK Hochzoll. Nach einem Eckball von Louis Echter konnte Florian Bachmeir schulbuchmäßig per Kopf zur 1:0-Führung einnetzen (3.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit mussten die Gäste eine Drangphase der Hochzoller überstehen, hätten jedoch bei schnellen Gegenangriffen die Führung durchaus ausbauen können. Das 2:0 legte sich der Hochzoller Keeper nach einer Ecke von Louis Echter dann selbst in die Maschen (57.). (mika)