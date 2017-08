2017-08-18 11:00:00.0

Fußball-Kreisliga-Ost Affing und Trainer Manfred Kämpf trennen sich

Trotz vier gewonnener Punkte aus den ersten beiden Partien gehen der FCA und sein Coach getrennte Wege. Das Co-Trainer-Duo übernimmt übergangsweise die Verantwortung. Von Sebastian Richly

Paukenschlag beim FC Affing: Der Kreisligist und Trainer Manfred Kämpf haben am Mittwoch ihre Zusammenarbeit beendet. Das teilte Abteilungsleiter Markus Berchtenbreiter per Pressemitteilung am Freitagmorgen mit. Bis auf Weiteres haben die beiden spielenden Co-Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh und Tobias Jorsch die Verantwortung beim FCA.

Kämpf hatte den kriselnden Klub in der Winterpause 2015/2016 übernommen und nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Nord in der vergangenen Kreisliga-Saison auf Platz zwei geführt. In der Relegation um den Aufstieg scheiterte das Team dann knapp am FC Lauingen.

ANZEIGE

Die Trennungsgründe nennt der FC Affing in seiner Pressemitteilung nicht. Sportlich war die Mannschaft von der Frechholzhauser Strasse auf Kurs. Aus den ersten beiden Spielen gegen Langenmosen und Gerolsbach holte die Truppe mit Kämpf vier Punkte und liegt auf Platz vier.

Möglich, dass die vielen überraschenden und kurzfristigen Spielerwechsel vor dem Punktspielstart zur Auflösung der Zusammenarbeit geführt hatten. Torhüter Christoph Heckert, Stürmer Sebastian Spreitzer (beide TSV Pöttmes) und Abwehrspieler Rres Aenoaei (SSV Alsmoos-Petersdorf) hatten den FCA kurz vor dem Ende der Wechselfrist verlassen. Valentin Huber kam in der Sommerpause vom FC Königsbrunn und wechselte dann direkt weiter zum SV Mering. Dazu kommen weitere Abgänge, wie der von Flügelflitzer Haci Ay (TSV Aindling).