2016-12-23 00:03:25.0

Volleyball Affinger Frauen nach Vorrunde auf Rang zwei

Starke Aufholjagd gegen Tabellennachbar Friedberg und harter Kampf gegen Schlusslicht Langweid

Für die Volleyballerinnen des FC Affing standen in der Kreisliga West zwei Spiele an. Sowohl gegen den TSV Friedberg III als auch gegen Schlusslicht FC Langweid II gelang ein Erfolg. Die FC-Frauen stehen nun auf Platz zwei.

Gegen Friedberg fanden beide Mannschaften nur langsam ins Spiel. Nach einer Auszeit verbesserte sich das Stellungsspiel. Dank kleinerer Aufschlagserien von Marina Klostermeir entschieden die Affingerinnen den ersten Satz mit 25:13 für sich. Im zweiten Durchgang hatte der FCA dann aber Probleme mit der Annahme. Erst ab der zweiten Hälfte des Satzes kam das Team vereinzelt zum Angriff, allerdings beim Spielstand von 17:24. Trotz der aussichtslosen Situation blieben die Gastgeberinnen nervenstark und drehten mit variablem Angriffsspiel und großem Kampfgeist das Ergebnis auf 26:24. Im dritten Satz baute die Mannschaft ihr Angriffsspiel weiter aus. Friedberg konnte den starken Schlägen von Diagonalspielerin Patrizia Reich und Mittelblockerin Stefanie Tränkl nur noch wenig entgegensetzen und gab das Spiel mit 13:25 an den FC Affing ab.

Im zweiten Spiel trafen die Affingerinnen auf den Tabellenletzten FC Langweid II. Nach einem Schockmoment zu Beginn des Satzes – Mittelangreiferin Stefanie Tränkl bekam nach einem Zusammenstoß kurzzeitig keine Luft – kam das Team nur mühsam ins Spiel. Nach zähem Hin und Her ging der Satz mit 25:18 schließlich doch an die Gastgeberinnen. Mit veränderter Aufstellung – Celina Bucher sprang als Diagonal- und Patrizia Reich für Stefanie Tränkl als Mittelangreiferin ein – ging es in den zweiten Durchgang, der mit 19:25 verloren ging.

Den dritten Satz entschieden die Affingerinnen klar für sich (25:12). Celina Bucher glänzte dann mit einer Aufschlagserie von 13 Punkten im vierten Satz, der mit 25:16 an Affing ging. (AG)