2018-01-30 19:05:00.0

Kegeln Aichach bei Kreismeisterschaft stark

Drei Aichacher Talente qualifizieren sich für Bezirkswettkämpfe. Öxler fehlt ein Holz.

Vom Endlauf der Kreismeisterschaften der Senioren in Pöttmes kehrten die Kegler des TSV Aichach mit guten Ergebnissen zurück. Auch bei den Jugendkreismeisterschaften auf den heimischen Bahnen waren die Aichacher erfolgreich.

Adolf Öchsler jun. erkegelte sich im Endlauf in Pöttmes bei den Senioren B insgesamt starke 1065 Zähler. (548/517). Das reichte am Ende zum zweiten Platz. Ärgerlich, denn am Ende fehlte ihm genau ein Holz auf den Sieger den 2. Platz und verfehlte dabei um ein Holz den Kreismeistertitel, dennoch reichte seine Leistung für die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft. Bei den Seniorinnen B belegte Gertraud Hermann mit insgesamt 925 Holz (Vorlauf 466/Endlauf 459) den fünften Platz und qualifizierte sich damit bei den Lochspielerinnen für die Bezirksmeisterschaft. Auch bei den Kreismeisterschaften der Jugend waren die TSV-Kegler vorne mit dabei. Beim Vorlauf überzeugten Melanie Tauber (474) bei der weiblichen B-Jugend, Jonas Schweinberger (435), Fabian Hauke (388), Leon Schreier (374) bei der männlichen B-Jugend sowie Carina Baumann (441) und Lisa Schindler (407) bei der weiblichen A-Jugend. Durch diese Leistungen waren die sechs Aichacher dann auch beim Endlauf am Start.

Dort erkegelte sich Melanie Tauber 469 Holz und trug sich mit insgesamt 943 Holz als Vizemeisterin in die Listen ein. Dieser Platz reichte zur Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft. Bei der männlichen B-Jugend erspielte sich Fabian Hauke im Endlauf 407 Holz und kam mit insgesamt 795 Holz auf Platz fünf. Mit insgesamt 749 Holz (374/375) landete Leon Schreier auf dem neunten Platz. Jonas Schweinberger (Vierter im Vorlauf) konnte leider aus privaten Gründen nicht am Endlauf teilnehmen. Im Endlauf bei der weiblichen A-Jugend erkegelte sich Lisa Schinder 466 Holz und kam mit insgesamt 873 Holz auf den zweiten Platz, Carina Baumann erreichte im Endlauf 413 Holz und landete mit 854 Zählern auf dem dritten Platz. Beide konnten sich damit für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. (keg)