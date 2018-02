2018-02-13 00:04:59.0

Aichach gibt Führung aus der Hand

Tischtennis: TSV-Männerunterliegen Hochzoll

Eine bittere Niederlage mussten Aichachs Tischtennismänner in der 2. Bezirksliga Nord gegen die TSG Augsburg Hochzoll II einstecken. Gegen den Tabellenzweiten lagen die Paarstädter lange Zeit in Führung, standen am Ende beim 7:9 jedoch mit leeren Händen da.

Mit drei Doppelerfolgen startete Aichach furios. Matthias Löw/Daniel Konrad und Andreas Steinemann/Günther Alphei siegten in fünf Sätzen. Willi Schablas und Hermann Wittmann schlugen das Augsburger Spitzendoppel in drei Sätzen. Nach einem Erfolg von Löw hieß es 4:0. Niederlagen von Schablas und Wittmann brachten die ersten Punkte für Augsburg. Es folgte ein Sieg von Steinemann. Drei Niederlagen von Konrad, Alphei und Löw brachten den Ausgleich. Nach Siegen von Schablas und Wittmann stand es 7:5. Nach Niederlagen von Steinemann, Konrad und Alphei Aichach lag der TSV vor dem Schlussdoppel im Rückstand. In diesem gaben Löw/Konrad das Spiel nach 2:0-Satzführung noch aus der Hand. Mit 9:13 Punkten liegt Aichach auf dem sechsten Tabellenrang.

Einen 8:1-Erfolg feierte Aichachs Vierte in der 4. Kreisliga Nord gegen den FC Laimering-Rieden. Nichts zu holen gab es hingegen für die Fünfte. (chrb)

Aichach IV – Laimering-Rieden 9:1

Punkte Raimund Piegsa/David Czok, Johann Hoy/Gerhard Hornbergs, Piegsa (2), Czok (2), Hoy (2).

Aichach V – Ottmarshausen II 2:8

Punkte Matthias Ostermair (2)