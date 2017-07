2017-07-22 17:00:00.0

Aichach gleicht im Schachduell gegen Schifferstadt aus

Nach dem Sieg in Aichach steht es gegen das Team aus der Partnerstadt Schifferstadt nun Remis.

Die Städtepartnerschaft zwischen Aichach und Schifferstadt ist jetzt schachsportlich vertieft worden. Im Rahmen der 100-Jahrfeier des BC Aichach und 70-jährigen Geschichte der BCA-Schachabteilung fand ein Vergleichskampf der beiden Schachvereine statt. Bürgermeister Klaus Habermann machte beim Freilandschachspiel unter dem Eichenhain am Tandlmarkt den Eröffnungszug „d2 – d4“. Die Zuschauer, darunter BCA-Präsident Johannes Neumann, sahen dann Aichach am Ende vorn. Der BCA glich damit die Niederlage in Schifferstadt vor fünf Jahren aus. In zwei Runden mit „Halbe-Stunden-Partien“ war Aichach zur Halbzeit mit 5:4 Punkten vorne. Am Ende zogen die Gastgeber auf 11,5:6,5 davon. Ein großes Programm erwartete anschließend die Gäste, die schon vor 30 Jahren in der Paarstadt ein Schachturnier mitspielten.

Nach den Deutschen Wertungszahlen (DWZ), die Schifferstadt leicht vorne sahen, wurde aufgestellt und gespielt. Aichach an Brett eins mit Stadtmeister Dominik Jacob (DWZ 1937) gegen Alexander Pelt (DWZ 1981). Auch die Jugendspieler Leo Clauß und Jakob Mayer spielten erfolgreich die erste Runde mit. Die Ergebnisse: Alexander Pelt – Dominik Jacob 0,5:1,5, Tobias Faulhaber – Bernhard Lenz 0,5:1,5, Michael Piel – Günther Probsdorfer 0,5:1,5, Roland Meinhardt –Andreas Oelrich 1:1, Paul Turtner – Harald Kögler 2:0, Rudolf Seyfarth –Nuhi Dragidella 0:2, Wolfgang Appel – Egon Schwarzbauer 2:0, Dieter Gutsch – Leo Clauß 0:1 bzw. Johann Kneifl 0:1 und Reiner Faulhaber – Jakob Mayer 0:1 bzw. Gerhard Koppold 0:1. (nmh)