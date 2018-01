2018-01-19 18:21:00.0

Basketball Aichach ohne Henoch

Aufbauspieler wird in Augsburg nicht spielen können. Geht die Serie weiter?

Von Sieg zu Sieg eilen derzeit die Basketballer des TSV Aichach. Nach drei Pleiten zum Saisonauftakt gab es zuletzt sechs Siege in Folge für das Team von Trainer Marius Stancu. Am Samstag müssen die TSV-Korbjäger ab 17.30 beim TV Augsburg II an.

Der Tabellensechste hat erst sieben Spiele absolviert und liegt im Mittelfeld. Vom Papier her eigentlich eine Pflichtaufgabe für die Paarstädter. Allerdings fällt beim Stancu-Team Henoch Nya-Ekombo aus. Der Ausbauspieler hat einen geschwollenen Fuß und muss passen. Dabei war er gerade erst nach einer Knieverletzung zurückgekehrt. Beim Sieg am vergangenen Wochenende gegen Wemding zeigte Nya-Ekombo, wie wertvoll er ist. 14 Punkte steuerte er beim 67:59-Erfolg bei. Coach Stancu weiß um die Qualitäten seines Spielmachers: „Er ist sehr wichtig für unser Spiel. Man hat gemerkt, dass er am Anfang der Saison gefehlt hat. Gegen Wemding war er wieder stark und nicht unbeteiligt am Sieg.“ Dennoch macht Stancu klar: „Wir sind klarer Favorit und müssen auch ohne Henoch gewinnen. Wenn wir aufsteigen wollen, dann darf man sich in Augsburg keinen Ausrutscher erlauben.“

Mit einem Sieg würden die Aichacher Platz zwei festigen und sich eine gute Ausgangsposition im Rennen um Platz zwei sichern. (sry-)