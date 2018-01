2018-01-15 17:59:00.0

Tischtennis Aichach schlägt sich vier Stunden tapfer

Zeites Männerteam holt Unentschieden gegen Westheim III.

Spannend bis zum letzten Ballwechsel blieb zum Auftakt der Rückrunde die Partie der zweiten Aichacher Männermannschaft gegen die SpVgg Westheim III. Nach knapp vierstündiger Spielzeit konnten sich im Schlussdoppel Pablo Löw und Christian Berger hauchdünn mit 11:9 im Entscheidungssatz gegen Josef Merk und Erich Goldau durchsetzen und somit das leistungsgerechte 8:8-Unentschieden sicherstellen. Durch diesen Punktgewinn verbesserte sich das Aichacher Team auf den siebten Tabellenplatz der 1. Kreisliga.

Mit nur einem Doppelerfolg startete Aichach mäßig in die Partie. Während die neu formierten Doppel Bektas Aydogan/Gerhard Kögl und Markus Lingenfelser/Eric Thümmler unterlagen, punkteten Löw/Berger. Im ersten Paarkreuz kam es zur Punkteteilung. In einer umkämpften Partie gewann Löw in vier Sätzen, Berger unterlag hingegen in der Verlängerung des fünften Satzes. Durch knappe Erfolge von Aydogan, Lingenfelser und Thümmler konnte Aichach den Rückstand in eine Führung umwandeln. Nach einer Niederlage von Kögl stand es nach dem ersten Durchgang 5:4 für Aichach. Eine knappe Niederlage von Löw glich Berger zu Beginn des zweiten Einzeldurchgangs aus. Da Aydogan und Lingenfelser unterlagen, ging Westheim in Front. Mit seinem zweiten Einzelerfolg glich Thümmler aus. Da Kögl unglücklich in fünf Sätzen unterlag, stand es am Ende Unentschieden.

Keine Blöße gab sich Aichachs Vierte in der 4. Kreisliga Nord. Durch zwei Siege verteidigte das Team die Tabellenführung. Mit 8:4 schlug Aichach zunächst den TSV Steppach III. Es punkteten David Czok/Johann Hoy, Reinhard Laske/Gerhard Hornbergs, Laske (2), Czok (2) und Hoy (2). Deutlich überlegen waren die Paarstädter gegen den SC Biberbach III. Die Aichacher Punkte beim 8:0 holten Raimund Piegsa/David Czok, Reinhard Laske/Johann Hoy sowie Piegsa (2), Czok (2), Laske und Hoy. (chrb)