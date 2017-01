2017-01-02 20:35:00.0

Laufsport Aichacher Athleten bei Silvesterläufen erfolgreich

Nur vier LCA-Läufer in Neuburg dabei. Werner Süßner überzeugt. Carina Hörmann gewinnt bei Premiere in Pfaffenhofen.

Der letzte Tag des alten Jahres gestaltete sich für die Aktiven des LC Aichach beim neu installierten Silvesterlauf in Pfaffenhofen an der Glonn (Kreis Dachau), bei dem rund 600 Athleten an den Start gingen, ausgesprochen erfolgreich.

So siegte Carina Hörmann überlegen beim Fünf-Kilometer-Rennen mit einer Zeit von 20:29 Minuten. Hörmann hatte sich schon nach zwei Kilometern rund 200 Meter Vorsprung auf ihre Konkurrentinnen erarbeitet, die Zweite, Christiane Klausner, traf erst 3:09 Minuten später ein. Auf den Plätzen vier und fünf folgten mit Ulrike Wehle (24:24 Minuten) und Angelika Bronner (24:49 Minuten) zwei weitere LCA-Athletinnen. Resi Christl lief mit 26:56 Minuten ebenfalls in die Top-Ten. Teamkollegin Verena Bayr wurde Fünfte über zehn Kilometer in 47:12 Minuten. Michael Harlacher belegte nach 35:54 Minuten den sechsten Rang. Die junge Johanna Konrad setzte sich beim Fünf-Kilometer-Bewerb des weiblichen Nachwuchses in 23:46 Minuten durch. Im bestens besetzten Zehn-Kilometer-Feld beendete Michael Harlacher das Rennen als Sechster in 35:54 Minuten. Sein Vereinskamerad Christian Bayr wurde 23. in 41:54 Minuten. Bei den Frauen siegte Julia Leicht (Triathlon Karlsfeld) in 45:17 Minuten.

ANZEIGE

Auch bei den Läufen in München und Neuburg gab es Erfolge zu feiern. Der Silvesterlauf in Neuburg scheint aber in der Gunst der Landkreis-Laufgemeinde gesunken zu sein. In Gersthofen waren am letzten Tag des alten Jahres deutlich mehr Aktive zu finden als die rund 600 Starter in Neuburg.

Dort waren vor zwölf Monaten mehr als 20 Laufbegeisterte des LC Aichach sowie des Radteams Aichach 2000 unterwegs, heuer waren es gerade einmal vier. Allerdings war der Lauftreff der LCA-Trainerin Claudia Fischer wieder bestens vertreten. Und auch der SV Handzell hatte einiger seiner Besten in den Nachbarlandkreis geschickt. Auf LCA-Seite konnten sich die Nachwuchskräfte Ilva Seitz sowie Max Ostermayr auszeichnen. Ilva Seitz wurde in 10:43 Minuten Zweite im U14-Bewerb über 2700 Meter als Beste ihres Jahrgangs. Max Ostermayr erwies sich über dieselbe Distanz als Bester der U16-Konkurrenz in 10:39 Minuten.

Manfred Koppold (Radteam Aichach 2000) zeigte mit 24:14 Minuten im Sechs-Kilometer-Hauptlauf eine starke Leistung – er traf als Zwölfter der U30-Wertung ein. Werner Süßner (LC Aichach) war eine Sekunde schneller und wurde als zehntbester M45-Athlet gelistet. Von der Truppe des SV Handzell beeindruckte Brigitte Fischer mit einer Zeit von 27:57 Minuten: Sie wurde mit W50-Silber belohnt. Der Schnellste war Xaver Schwegler in 23:05 Minuten; er erhielt dafür M50-Bronze. Top-Zehn-Altersklassen-Platzierungen errangen außerdem Hans Greppmeir (8. M40/25:22) und Hans Sedlmeir (8. M50/27:12).

LCA-Lauftreffleiterin Claudia Fischer war als W50-Siebte 33:44 Minuten unterwegs. Irmi Hörmann wurde Sechste der W55 in 34:07. Rita Widmann Neunte in 39:29. Gertrud Rustler wurde Fünfte bei den W60 in 38:21), einen Platz vor Gitti Henke (39:56). Alice Hüllen holte Bronze bei den W65 in 43:48 Minuten.

Werner Fendt siegt in München

Beim 33. Silvesterlauf in München gingen insgesamt über 2500 Läufer an den Start. Mit dabei war auch Werner Fendt vom LC Aichach. Der Paarstädter war beim Lauf über das wellige Gelände im Münchner Olympiapark Schnellster der M60-Wertung. Der Dreikämpfer kam nach 41:20 Minuten ins Ziel und gehörte damit zu den besten zehn Prozent.