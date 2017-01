2017-01-08 21:00:00.0

Radcross Aichacher Daniel Schrag ist deutscher Vizemeister

15-Jähriger vom Radteam 2000 muss sich bei der deutschen Querfeldein-Meisterschaft nur dem Topfavoriten geschlagen geben. Seinen Dauerrivalen besiegt er.

Mit einer Silbermedaille kehrt Daniel Schrag vom Radteam Aichach 2000 von der deutschen Querfeldein-Meisterschaft in Queidersbach (Rheinland-Pfalz) zurück. Schrag musste sich im Rennen der Schüler U15 nur Ben Laatsch (RSG Nordheide) geschlagen geben.

Dieser war als absoluter Topfavorit ins Rennen gegangen, hatte er in dieser Saison doch 14 von 15 Rennen, bei denen er an den Start ging, gewonnen. Der 13-Jährige kam nach 19:17 Minuten ins Ziel.

ANZEIGE

23 Sekunden dahinter fuhr der 15-jährige Schrag ein. Er lieferte sich bei eisigen Temperaturen um minus 5 Grad mit Lokalmatador und Dauerrivalen Philip Straßer (RV Sport Queidersbach) ein enges Rennen um die Silbermedaille, hatte am Ende aber knapp die Nase vorn. Wie berichtet, hatte der Aichacher seinen Kontrahenten Straßer auch an Silvester abgehängt und dadurch den Gesamtsieg im Deutschlandcup der U15 geholt. (AN)