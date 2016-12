2016-12-22 00:04:13.0

Laufsport Aichacher Dreikönigslauf: Anmeldungen bereits möglich

Der LC Aichach macht sich schon bereit für den Dreikönigslauf. So können Sie sich für das Laufevent in der Paarstadt anmelden.

Viele Läufer aus dem Wittelsbacher Land zerbrechen sich zurzeit noch den Kopf, an welchem Silvesterlauf sie heuer teilnehmen sollen: in Gersthofen, zum ersten Mal in Pfaffenhofen an der Glonn, in Neuburg oder beim Massenevent in München.

Dabei ist auch schon der nächste Termin nicht weit: der Dreikönigslauf des LC Aichach, der am Freitag, 6. Januar, stattfindet. Start und Ziel sind wie immer im Aichacher Josef-Bestler-Stadion aufgebaut. Um 10 Uhr wird der 1200-Meter-Schülerlauf gestartet. Um 10.30 Uhr gehen die Erwachsenen auf ihren 8,2-Kilometer-Parcours. Neben den Einzel- und Altersklassenwertungen (Zehn-Jahres-Klassen sowie U18 und U20) geht es auch wieder um die Teamwertung. (hokr)

Interessierte können sich unter www.lcaichach.de oder per Fax an 08205/7024 anmelden.