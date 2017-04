2017-04-15 00:04:08.0

Aichacher Jugend kegelt groß auf

Melanie Tauber wird Zweite bei den Kreismeisterschaften

Eigentlich kegelt Aichachs Josef Heil schon bei den Erwachsenen. Bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend in Augsburg war der 21-Jährige nun in seiner Altersklasse am Start. Die TSV-Nachwuchshoffnung hatte sich mit dem dritten Platz bei den Kreismeisterschaften das Startrecht erkegelt. Im Vorlauf konnte er sich nun mit 497 Holz für den Endlauf qualifizieren. Dort erkegelte er sich 511 Holz und belegte Platz neun.

Gleich fünf Teamkollegen waren bei den Kreismeisterschaften in Baar-Ebenhausen am Start. Beim Vorlauf konnten sich Melanie Tauber (479 Holz) und Carina Baumann (427) sowie Jonas Schweinberger (399) (alle B-Jugend) für den Endlauf qualifizieren. Dagegen schieden Lisa Schindler (420) mit Platz sieben sowie Nikolai Weigl (beide (A-Jugend)) mit 432 Holz und Platz zehn im Vorlauf aus. Im Endlauf der weiblichen B-Jugend erkegelte sich Melanie Tauber 450 Holz und wurde Vizemeisterin. Dadurch darf sie an den Bezirksmeisterschaften teilnehmen. Carina Baumann erreichte 433 Holz und landete auf dem vierten Platz. Jonas Schweinberger konnte mit 359 Holz sein Vorlaufergebnis nicht wiederholen und belegte den neunten Platz. (keg)