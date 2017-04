2017-04-19 00:03:03.0

Leichtathletik Aichacher Läufer haben in Neuburg gut lachen

LCA-Athlet Michael Harlacher gewinnt Frühjahrswaldlauf. Weitere Landkreis-Sportler sind vorne dabei Von Horst Kramer

Auch zu Ostern waren die Läufer aus der Region auf Achse: Knapp 500 Aktive beteiligten sich am Karsamstag am 34. Neuburger Frühjahrswaldlauf, darunter mehr als ein Dutzend Vereins-Aktive aus dem Wittelsbacher Land.

Besonders erfreulich für die heimische Laufszene, dass sich Michael Harlacher (LC Aichach) als der Schnellste erwies: Der 36-Jährige, der in den vergangenen Wochen etwas kürzergetreten war, durcheilte die 7,8 Kilometer durch die idyllischen Donauauen in flotten 27:08 Minuten – das heißt, mit einem Kilometerschnitt von 3:28 Minuten. Eine vielversprechende Leistung für die kommenden Straßenwett-bewerbe, gilt doch der Neuburger Parcours als nicht sonderlich schnell. Nur Stefan Weis (SV Kasing) konnte Harlacher in 27:15 Minuten auf den Fersen bleiben. Allerdings folgte nicht weit dahinter mit Andreas Kigele schon ein weiterer LCA-Mann: Mit 27:49 Minuten wurde der Ex-Radler Gesamt-Dritter und zudem bester M30-Athlet. Kigeles Zweirad-Kollege Martin Bichlmeier lief nach 30:32 Minuten als dritter LC-Aichacher ein und als Vierter der M45-Herren. Xaver Schwegler vertrat die gelb-schwarzen Farben des SV Handzell als M50-Fünfter in 32:03 Minuten. Schnellster RSC-Athlet war Gerhard Seideneder in 33:08 Minuten (M45-20). Gerhard Granvogl konnte sich im starken M60-Feld in 37:28 Minuten als Siebter behaupten, Erwin Germann (beide LC Aichach) wurde in der Wertungsklasse M65 Vierter mit einer Zeit von 37:50 Minuten.

Bei den Frauen setzte Kathrin Wörle (Radteam Aichach 2000) erneut ein Ausrufezeichen: Nach 34:40 Minuten wurde sie im großen und prominent besetzten Frauenfeld Gesamt-Achte – zudem belohnte sich Wörle für ihre starke Leistung mit einer W30-Silbermedaille. Auf das W50-Bronze-Treppchen kletterte Rosi Jungbauer (LC Aichach) nach 38:27 Minuten. Noch einen Tick schneller war ihre Vereinskameradin Birgit Haug mit einer Zeit von 37:12 Minuten – Platz zwei bei den W55-Ausdauerathletinnen. Die W65- und W70-Siegerinnenplätze waren fest in LCA-Hand: Herta Bergmann gewann die jüngere Kategorie in 37:58 Minuten, Resi Christl wurde Zweite in 44:53 Minuten. Und Leni Bauer dominierte bei den älteren Damen in 45:22 Minuten.

Schnellste Frau war die bekannte Triathletin Kristin Möller (SC Delphin Ingolstadt) in 28:44 Minuten. Bei den Nachwuchsrennen über 1560 Meter überzeugte das U14- Talent Johanna Konrad (LG Aichach-Rehling) als Vierte in 6:29 Minuten.