2017-05-12 00:05:05.0

Leichtathletik Aichacher Läufer lächeln beim Turmlauf

Beim Geländerennen in Vierkirchen landen mehrere LCA-Läufer auf dem Podest Von Horst Kramer

Er heißt zwar Turmlauf, doch er ist eigentlich ein Geländerennen über 13,4 Kilometer. Die Rede ist vom Vierkirchner Turmlauf, bei dem wieder einige Athleten aus dem Wittelsbacher Land an den Start gingen.

Michael Harlacher (LC Aichach) zählte sogar zu den Favoriten, nicht zuletzt, weil er vor Jahresfrist hier Zweiter war. Harlacher war damals allerdings noch Kapitän des deutschen Post-Nationalteams. Deshalb dämpfte Harlacher vor dem Start die Erwartungen und deutete auf sein rechtes Knie, das in einer Art Stützstrumpf steckte: „Ich habe seit einiger Zeit Schmerzen, weiß aber nicht so recht, was die Ursache ist.“ Dennoch führte Harlacher das Feld nach dem Startschuss an, an der Seite vom früheren Dreikönigslauf-Sieger Thomas Mittag (TSV Jetzendorf). Harlacher fand dann in seinem Mannschaftskameraden Georg Steinherr einen neuen Partner. Das Duo trotzte in den folgenden knapp zwölf Kilometern Wind und Wetter. Dann zog Steinherr an, Harlacher konnte nicht mithalten. Thomas Mittag gewann klar in 49:14 Minuten. Zweiter wurde Steinherr in 51:34 Minuten, vier Sekunden später folgte Harlacher. Als Neunter traf mit Martin Bichlmeier ein weiterer LCA-Ausdauerexperte ein, er blieb mit 57 Minuten deutlich unter einer Stunde und wurde zudem Dritter der M45-Wertung. Gesamt-Achtzehnter und Fünfter des M45-Rankings wurde Gerhard Seideneder (RSC Aichach) in 1:01:43 Stunden. Bei den Frauen vertrat Birgit Haug (RSC Aichach) das Wittelsbacher Land. Die W55-Athletin biss sich in 1:08:32 Stunden durch, wurde Gesamt-Achte und Zweitbeste ihrer Wertungsklasse. Nada Balcarczyk (Regensburg) gewann in 55:02 Minuten. Insgesamt nahmen trotz des schlechten Wetters rund 120 Läufer an der Veranstaltung teil.

Der Turmlauf gehört zu einer Rennserie, die am 27. Mai in Jetzendorf weitergeht. Es folgt der Oberilmtaler Hügellauf in Hilgertshausen am 29. Juli. Das Abschlussrennen geht beim Indersdorfer Straßenrennen am 5. August über die Bühne. Gewertet werden drei von vier Rennen.