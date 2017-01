2017-01-27 00:03:12.0

Aichacher Läuferinnen vorne dabei

Ilva Seitz und Resi Christl Zweite

Temperaturen im zweistelligen Minusbereich, dazu Eis und Schnee – die Läufer haben es in diesem Winter nicht einfach. Ilva Seitz, die Nachwuchshoffnung des LC Aichach, und ihre Vereinskollegin Resi Christl trotzten aber den Bedingungen beim Stadioncross des Post SV München.

Seitz wurde Zweite im Rennen der U-14-Mädchen über 1400 Meter in einer Zeit von 5:39 Minuten. Bei der Zwölfjährigen sah es lange Zeit nach einem Sieg aus, bis sie 300 Meter vor dem Ziel Sophia Schwarz (LG Oberland) vorbeiziehen lassen musste. Christl war die schnellste W65-Seniorin über 5000 Meter in 30:53 Minuten. Schnellste Frau war Dreikönigslauf-Gewinnerin Melinda Kaufmann (LG Stadtwerke München) in 19:37 Minuten. Den Sieg bei den Herren holte Yossief Tekle (LG Reischenau-Zusamtal) in 24:13 Minuten. Trotz der Kälte gingen mehr als 120 Sportler in der Landeshauptstadt an den Start. (hokr)