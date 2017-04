2017-04-05 00:03:45.0

Handball-Landesliga Aichacher Meisterjubel nach Siebenmeter-Krimi

Die weibliche A-Jugend des TSV gewinnt beim heimischen Final-Four-Turnier und holt den Titel. Eine Feldspielerin wird auf ungewohnter Position zur Heldin. Der Aufstieg in die Bayernliga ist aber noch nicht geschafft

Groß war der Jubel bei den A-Jugend-Mädels des TSV Aichach. Die Mannschaft von Trainergespann Stephanie Szierbeck und Tini Wonnenberg gewann beim Final-Four-Turnier in Aichach und sicherte sich so den Titel Landesliga-Meister.

In der ersten Partie musste man gegen den Zweiten der Staffel Ost, den TSV Allach, antreten. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gewannen die Aichacherinnen schnell die Oberhand und setzten sich ab. Zum Ende der Partie hatten die Heimischen dann ihre Nervosität abgelegt und brachten mit einem Lauf einen deutlichen 28:21-Sieg unter Dach und Fach.

Im Finale ging es dann gegen den FC Burlafingen, den man bereits in der Saison hinter sich gelassen hatte. Nach dem 3:3 legten die Aichacher Mädels los und setzten sich mit 10:6 ab. Die Gastgeberinnen konterten bei jedem Ballgewinn mit traumhaften Ballstafetten und zeigten sich äußerst treffsicher. Zum Ende der ersten Hälfte fingen sich die Gegnerinnen und zeigten ihrerseits schöne Spielzüge und sehenswerte Treffer, sodass man beim Stand von 12:11 für Aichach die Seiten wechselte.

In der zweiten Halbzeit konnten die Paarstädterinnen dann lange eine knappe Ein-bis-zwei-Tore-Führung halten, die Burlafingerinnen hielten aber dagegen und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Als die Gäste dann wenige Sekunden vor Schluss den 28:27- Führungstreffer erzielten, war die Partie scheinbar gelaufen. Als Ramona Bscheider aber schnell zum Anspielpunkt preschte, wurde sie von einer Gegnerin direkt beim Anspiel gefoult. Nach den neuen Regeln führte dies zur Disqualifikation der betreffenden Spielerin und zu einem Siebenmeter, da innerhalb der letzten 30 Sekunden eine derartige Aktion als Vereitelung einer Torgelegenheit gewertet wird.

Die Uhr zeigte 24:59 Minuten, als sich Lina Mahl den Ball schnappte und den Ausgleich erzielte. Nun ging es ins Siebenmeterwerfen. Die ersten fünf Schützinnen auf beiden Seiten verwandelten sicher. Aichachs Torhüterin Selina Zimmermann musste dann passen, da sie aufgrund einer Operation nicht mehr weitermachen konnte. Kurzerhand streifte sich Ramona Bscheider den Torwartpulli über und stellte sich in den Kasten. Dann meisterte die gegnerische Torhüterin gleich den ersten Aichacher Wurf. Aber auch Burlafingen vergab beim dritten Versuch, sodass es wieder unentschieden hieß. Die Aichacher Mädels behielten dann die Nerven und beim letzten Wurf der Gäste wurde Aushilfstorhüterin Ramona Bscheider zur Heldin, indem sie den Ball hielt.

Der Jubel kannte keine Grenzen und die Aichacherinnen bekamen den Wimpel des Landesligameisters überreicht. Die passenden T-Shirts streiften sich die Mädels dann ebenfalls über und feierten abends noch gemeinsamen mit den Bezirksliga-Frauen (wir berichteten) die erfolgreiche Saison.

Zwar dürfen sich die Paarstädterinnen nun Landesligameister nennen, den Aufstieg in die Bayernliga haben sie aber noch nicht in der Tasche. Ende April müssen die TSV-Mädels drei Qualifikationsrunden überstehen. (AN)

TSV Aichach Selina Zimmermann (TW), Marie Holzapfel, Anna Euba (4), Lara Leis (2), Katja Walther (5/1), Lucia Metzger, Sevde Seker, Anna Mahl (8/2), Iva Vlahinic (8/1), Ida Markowski, Lina Mahl (7/5), Josi Ilk, Annika Elbl, Lena Rappel (5), Ramona Bscheider (19/2), Marleen Bscheider (7/2), Vildan Acar, Zehra Erdim.