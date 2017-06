2017-06-02 00:04:43.0

Kartfahren: I Aichacher Piloten festigen Position

n Lindau sind Paarstädter schnell unterwegs

Sechs Kartfahrer des MC Aichach zeigten beim Lindauer AC ihr Können. Auch für die Mannschaftswertung war eine gute Leistung erforderlich. Auf die Aichacher in der Klasse K2 wartete große Konkurrenz. In ihrer Altersklasse traten 37 Starter an. Die beiden Fahrer des MCA blieben fehlerfrei und konnten gut mithalten. So fuhr Elias Schwarzmeier auf den zwölften und Leon Ehleider auf den sechsten Platz. Die K3 war mit 26 Fahrern ebenfalls gut besetzt, doch davon ließen sich die Aichacher nicht beirren. Massimo Ziegler sicherte sich auf dem anspruchsvollen Parcours den zweiten Platz. Nur eine halbe Sekunde fehlte ihm auf den Erstplatzierten. Leider unterlief Niklas Stahler ein Pylonenfehler, was ihn einige Plätze zurückwarf. Er landete auf Platz 14. Sehr gut lief es auch für Jim de la Vigne, der in der Klasse 4 antrat. Er stellte sich 22 Gegnern und wurde nach zwei schnellen Wertungsläufen Vierter. Nicht optimal kam Alexander Stahler durch den Parcours. Wie sein Bruder hatte auch er einen Pylonenfehler und rutschte auf den 15. Platz ab. Die Mannschaft des MC Aichach festigte in der südbayerischen Mannschaftswertung ihre gute Position. (AN)