Tischtennis Aichacher Siegesserie reißt kurz vor dem Saisonende

TSV-Männer verlieren ohne ihre Nummer eins nach 16 Siegen ihr erstes Spiel. Die Meisterschaft ist nicht mehr in Gefahr. Von Christian Berger

Die erste Niederlage im 17. Saisonspiel kassierte Aichachs erste Männermannschaft im Duell gegen den TSV Rain. In einer ausgeglichenen Partie, in der die Paarstädter auf ihren verletzten Spitzenspieler Ishak Inac verzichten mussten, unterlag das Aichacher Team am Ende mit 6:9. Die Aichacher standen aber bereits als Meister und Aufsteiger in die 2. Bezirksliga fest.

Gleich zweimal ging Aichachs zweite Mannschaft an die Tische. Im Heimspiel gegen den SV Nordendorf II mussten die Paarstädter auf vier Stammspieler verzichten und verloren mit 2:9. Auch im Lokalderby gegen den TSV Kühbach trat die Aichacher Mannschaft mit mehreren Ersatzspielern an, konnte jedoch ein Unentschieden holen und liegt mit 17:13-Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der 1. Kreisliga. Unglücklich mit 7:9 verlor die Dritte in der 2. Kreisliga Süd gegen denn SSV Neumünster, wie zuvor gegen die TSG Augsburg II.

TSV Aichach – TSV Rain 6:9

Matthias Löw/Andreas Steinemann, Löw, Günther Alphei (2), Wilfried Schablas (2).

TSV Kühbach – TSV Aichach II 8:8

Michael Kratzer/Christoh Czok, Daniel Konrad (2), Gerhard Kögl (2), Czok, Eric Thümmler, Raimund Piegsa.

Aichach III – SSV Neumünster 7:9

Alexander Lingenfelser/Michael Kratzer, Erich Pecher, Kratzer (2), Raimund Piegsa, Lingenfelser, David Czok.