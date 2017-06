2017-06-11 11:30:00.0

Leichtathletik Aichacher Talente sind schon in Hochform

Sportler der LG Aichach-Rehling räumen bei Schwäbischen ab.

Die Leichtathleten der LG Aichach-Rehling war bei den schwäbischen A-Jugendmeisterschaften in Neusäß mit vier Athleten vertreten. Sie erreichten zwei Titel und drei zweite Plätze.

Die stärkste Leistung zeigte Johanna Ostermair als Siegerin des 400-Meter-Hürdenlaufs. Mit 65,84 Sekunden schrammte sie nur um wenigen Zehntelsekunden an der Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften vorbei. Dies war um so bemerkenswerter, als ihr die zweite Kurve völlig missglückte. Dennoch lief sie eine sehr starke Schlussgerade, bei der sie auch die Siegerin des Frauenwettbewerbs sicher in Schach hielt. Marlene Zöttl lief als Zweite eines taktisch geprägten 800-Meter-Laufs zwar persönliche Bestzeit, war aber dennoch nicht ganz zufrieden.

Niklas Baufeld knüpfte nach Verletzungspause als Zweiter im Hochsprung mit 1,76 Metern an gute frühere Leistungen an. Bis zur Bayerischen will er sich noch verbessern, zumal eine interne Konkurrenz mit Sebastian Fitz besteht. Im Kugelstoßen zeigte er sich mit 9,95 Metern deutlich verbessert, was auch zu Platz zwei reichte. Den zweiten Titel für die LG erreichte Michael Reichart im Dreisprung mit 10,79 Metern. (benh)