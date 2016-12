2016-12-28 00:03:25.0

Tischtennis Aichacher Trio gewinnt Schwabenpokal

Gegen Herbertshofen gelingt ein knapper Erfolg im Finale. Die Paarstädter fahren im Februar zur Endrunde nach Höchstädt

Nachdem sich die Tischtennismannschaft des TSV Aichach I im Halbfinale gegen den TTC Langweid durchgesetzt hatte, ging es nun im Finale des Schwabenpokals des Kreis sechs gegen den TSV Herbertshofen (Kreis Augsburg).

Der Gegner war kein Unbekannter, schlugen die Herbertshofer doch im Halbfinale den TSV Aichach II. Das Team der Paarstädter bestand diesmal aus Topspieler Ishak Inac, Matthias Löw und der talentierten Nachwuchsspielerin Alexandra Miesl.

Von Beginn an entwickelte sich dieses Duell zu einer spannenden Angelegenheit – nahezu jeder Satz war umkämpft. So waren Löw gegen Daniel Oswald und Inac gegen Constantin Gross jeweils in Satzrückstand. Dank ihrer Routine konnte die Aichacher aber noch ihre Partien mit 3:1 für sich entscheiden. Eng ging es auch im Dameneinzel zu, das Miesl in fünf Sätzen gegen Daniela Losleben verlor. Löw/Inac punkteten dann im Herrendoppel gegen Oswald/Gross erneut und erhöhten auf 3:1. Das Mixed zwischen Löw/Miesl und Oswald/Losleben war bis zum letzten Ballwechsel ausgeglichen. Am Ende hatten die Herbertshofener in fünf Sätzen mit 13:11 die Nase vorne. In einem hochklassigen Spiel konnte sich dann Oswald gegen Aichachs Nummer Eins Inac durchsetzen und ausgleichen. Doch ein sehr starker Löw behielt die Nerven und siegte gegen Gross. Damit war der 4:3-Finalsieg perfekt.

Im Februar fährt das Aichacher Team zur Endrunde nach Höch-städt. Dort geht es um den schwäbischen Titel gegen die weiteren Kreissieger. (bdra)